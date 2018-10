Asiáin dice que "nadie ha planteado alternativas viables" al camino que siguió Caja Navarra

Publicado 05/10/2018 18:24:07 CET

El expresidente de la entidad afirma que "si dejar de tener actividad financiera es desaparecer, han desaparecido CAN y todas las cajas"

El expresidente de Caja Navarra José Antonio Asiáin ha afirmado este viernes que "nadie ha planteado alternativas viables" al camino que siguió Caja Navarra hasta su entrada en CaixaBank y ha considerado que el recorrido que realizó la entidad navarra es el que más pudo proteger su patrimonio.

José Antonio Asiáin ha indicado, durante la segunda sesión de su comparecencia en la comisión de investigación sobre Caja Navarra en el Parlamento foral, que "hasta ahora la evidencia empírica dice que los resultados obtenidos con las decisiones estratégicas, la constitución de Banca Cívica, su salida a Bolsa y la posterior fusión con CaixaBank, han tenido unos resultados comparativamente mejores, teniendo en cuenta que lo único que ahora podemos hacer las pocas cajas que han logrado sobrevivir a la crisis es obra social".

Asiáin ha señalado que frente al camino seguido por Caja Navarra había dos opciones: una, que hubiera continuado en solitario, la otra, que se hubiera integrado con otras cajas. Sobre la primera opción, ha señalado que "continuar en solitario no debía ser muy fácil, cuando ninguna entidad del tamaño de CAN decidió continuar en solitario, todas fueron parte de procesos de integración".

Además, ha explicado que en 2012 encargó un estudio, "cierto es que a posteriori y porque me lo pidieron, sobre qué hubiera sucedido con Caja Navarra en solitario y nos dijeron que accionistas y preferentistas hubieran tenido un deterioro similar a otras entidades".

Sobre la opción de que CAN se hubiera integrado con otras entidades, ha pedido que le digan "una caja del tamaño y características de CAN que, teniendo otra participación más elevada en otro banco de cajas, haya obtenido en estos años un rendimiento mayor que el que ha tenido Caja Navarra con su 1 por ciento de CaixaBank".

Así, José Antonio Asiáin ha señalado que "si para hacer obra social las cajas solo cuentan con la participación del banco del que son socias, habrá que ver qué rinde esa participación". "Hasta ahora me ratifico en las decisiones que se tomaron y creo que los resultados las avalan. Eso no quiere decir que en el futuro no pueda ser de otra manera", ha indicado, y ha preguntado "qué caja del tamaño de Caja Navarra está en una posición mejor para el cumplimiento de su finalidad que Caja Navarra".

Además, Asiáin ha afirmado que "CAN no ha desaparecido, pero no es que lo diga yo, es que lo dice la fundación, que dice que ha mantenido su personalidad jurídica, y es que lo dice este Parlamento, que cuando se ha referido al devenir de la CAN dice que se transformó".

No obstante, ha precisado que "si entendemos que dejar de tener actividad financiera es desaparecer, CAN ha desaparecido, no por voluntad propia, sino por imposición del legislador". "Ahora bien, ¿qué caja no ha desaparecido?", ha indicado.

José Antonio Asiáin ha señalado que "técnicamente" lo que ha sucedido es que una entidad que "tenía doble naturaleza, entidad de crédito y entidad gestora de obra social, ha sido privada por ley de la primera actividad y se ha visto circunscrita a realizar la segunda". "Lo ha hecho en virtud de una ley que le obligó a transformarse. Han desaparecido Caja Navarra y todas las demás cajas, excepto las dos pequeñas cajas de ámbito estrictamente local. No admito que se presente este fenómeno como algo exclusivo de Caja Navarra", ha afirmado.

Además, Asiáin ha rechazado la opción de que Caja Navarra hubiera acudido al FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) y ha señalado que las entidades en las que entró este fondo "acabaron nacionalizadas". "El FROB no entraba gratis. El valor que el FROB dio a dos cajas mucho mayores que Caja Navarra, como Caixa Galicia y Caixa Nova, no llegó ni al 3 por ciento de su valor en libros, y el mercado valoró a Banca Cívica en más del 40 por ciento de su valor en libros. El dato empírico nos dice que aquellos que en lugar de salir a Bolsa llamaron a la puerta del FROB acabaron muertos o muy mal heridos", ha asegurado.

Respecto a la salida de 200 trabajadores de Caja Navarra por las integraciones, José Antonio Asiáin ha señalado que "siendo muy dolorosa la salida que originó la fusión, las condiciones en las que salieron esas 200 personas fueron mucho mejores de las que han tenido otras personas en otras entidades" y ha apuntado que "el sector financiero ha perdido 55.000 empleos durante la crisis".

Durante su comparecencia, el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha preguntado a Asiáin si es afiliado al PSN, a lo que éste ha respondido: "La Constitución me permite no contestar a esta pregunta".

"EL QUE ACUSA ES EL MISMO QUE VA A DICTAR SENTENCIA"

Durante su comparecencia, José Antonio Asiáin ha señalado que, equiparando la comisión de investigación a un tribunal, en el caso del Parlamento "el que acusa es el que va a dictar sentencia y yo sé muy bien que la sentencia está dictada". "La mayoría parlamentaria que va a dictar sentencia es la misma que viene acusando desde 2012 y eso no lo van a cambiar todas las informaciones que han aparecido. En esto han tenido éxito pero en lo que no han tenido éxito es en judicializarlo, porque al judicializarlo han entrado en escena terceros independientes que han elaborado informes periciales que nos han hecho la defensa", ha afirmado.