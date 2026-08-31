Asiron desea que "el problema que se ha desatado en Ceuta se solucione de la mejor manera cuanto antes"

Archivo - El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, en una imagen de archivo - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha afirmado este lunes que "lo que deseamos es que el problema que se ha desatado en Ceuta se solucione de la mejor manera cuanto antes".

En declaraciones a Radio Nacional, Asiron ha señalado, al ser preguntado sobre si el Ayuntamiento tiene previsto convocar alguna concentración en apoyo al pueblo ceutí, que como Consistorio "no vamos a convocar nada".

"Como Ayuntamiento no vamos a convocar nada, independientemente de que lo que deseamos es que el problema que se ha desatado en Ceuta se solucione de la mejor manera cuanto antes, tanto para la gente de Ceuta, como para las personas migrantes, y especialmente para los menores que están allí en una situación muy precaria", ha apuntado.