Asiron dice que el Ayuntamiento no tiene competencia en las VPO de Maristas pero trata de mediar

Archivo - El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha manifestado este viernes que el Ayuntamiento no tiene competencia en relación con la situación de las viviendas de protección oficial de Maristas, después de que la constructora haya decidido rescindir el contrato y abandonar el proyecto, pero ha asegurado que tratan de "mediar" en el tema.

"Esto es una noticia de hoy por la mañana, sorpresiva, y que además nosotros hemos conocido por la prensa", ha señalado Asiron en declaraciones a los medios de comunicación. El alcalde ha explicado que estaba realizando "una valoración muy de urgencia y muy provisional". "Se trata de la decisión unilateral de una constructora privada que, al parecer, quiere dejar en la estacada a una cooperativa privada, asunto en el cual el ayuntamiento no tiene competencias, más allá, por supuesto, del interés que sin duda nos despierta el tema y la voluntad de, en la medida de lo posible, mediar en el tema", ha indicado.

Asiron ha explicado que se trata de una promoción del Gobierno de Navarra de 108 viviendas VPO que el Ayuntamiento ha apoyado y "en la medida de lo posible hemos colaborado también incluso con la bonificación parcial del ICIO, con ayudas económicas directas, pero no es algo en lo que tengamos competencia, más allá de estar convencidos de que la construcción de VPO en el Segundo Ensanche no solo es beneficiosa sino que además es necesaria".

El alcalde de Pamplona ha asegurado que, "a partir de aquí, nuestra prioridad, a la espera de recibir noticias más concretas, va a ser estar con las 108 familias, estar al lado de ellas, intentar mediar y ayudar en la medida de lo posible, intentar que se revierta la decisión de la constructora".

Asiron ha señalado que, "en caso de que no se pudiera revertir dicha decisión, nuestra labor iría en un doble sentido: por una parte, intentar asesorar -a las familias cooperativistas- para las debidas reclamaciones económicas y llegado el caso intentar también asesorar para la contratación de una nueva empresa".

El alcalde ha desligado la situación actual de la decisión de desvincular las viviendas libres de las VPO. "No creo sea una consecuencia ni mucho menos directa. Lo que sí es verdad es que nuestro compromiso era en todo momento el de condicionar las viviendas libres a que se otorgaran las licencias para las VPO, eso ocurrió y, por lo tanto, ya en febrero de 2026 se cumplieron las condiciones, nosotros dimos las licencias y, a partir de ahí, el ayuntamiento tiene los actos reglados. Han sido una serie de decisiones regladas, pero no creo que haya una causa efecto", ha afirmado.

Sobre la petición de dimisión del concejal de Urbanismo por parte de la oposición, Asiron ha afirmado que "la oposición hace su trabajo y me imagino que ha pedido la dimisión del concejal cada vez que se ha tomado alguna decisión". "Creemos que la construcción de VPO en el Segundo Ensanche es una buena decisión, es una necesidad. No conocemos en este momento cuáles son las razones de fondo de la constructora, pero aunque sea una competencia y una promoción del Gobierno de Navarra, como Ayuntamiento estaremos encima y desde luego estaremos con las 108 familias", ha indicado.

Sobre la posibilidad de reunirse con las familias, Asiron ha explicado que "estamos hablando de una valoración muy de urgencia, es algo que se ha producido hoy por la mañana y que además hemos conocido a través de la prensa, ni hemos podido hablar con las familias, ni siquiera con la constructora, pero por supuesto que vamos a estar encima porque aunque no sea una promoción municipal, sí que creemos que podemos hacer una labor de mediación".