Asiron dice que la celebración de las hogueras de San Juan era un "riesgo inasumible": "Era bastante temerario"

Archivo - El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, en una imagen de archivo
Archivo - El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, en una imagen de archivo - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo
Europa Press Navarra
Publicado: martes, 23 junio 2026 10:45
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PAMPLONA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha afirmado que "dadas las condiciones climatológicas", era "bastante temerario" celebrar las hogueras de San Juan.

Así se ha pronunciado este martes, en respuesta a los medios de comunicación, después de que el Gobierno de Navarra haya recomendado no celebrar las hogueras debido a las altas temperaturas y el elevado riesgo de incendio, y de que el propio Consistorio haya prohibido el uso recreativo del fuego, incluidas hogueras de San Juan, toros de fuego, pirotecnia o barbacoas, en todo el término municipal.

"El Gobierno de Navarra ha tomado la decisión de situar el marco, y desde luego también desde el Ayuntamiento de Pamplona consideramos que no es el momento, sería un riesgo en este momento inasumible", ha manifestado.

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