Asiron dice que "la solución definitiva" para el centenar de personas desalojadas de Aranzadi pasa por su regularización

Archivo - El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha manifestado que a su juicio la solución definitiva para el centenar de personas desalojadas este lunes del antiguo convenio de Agustinas, en Aranzadi, pasa por que "se regularice su situación y puedan acceder al mundo laboral", de manera que "tengan acceso a un trabajo que les permita, entre otras muchas cosas, vivir dignamente y aportar a la sociedad".

En declaraciones a los medios de comunicación, ha señalado el alcalde que "mientras tanto hay que coordinar y aumentar esfuerzos, y lo que hemos hecho ha sido dirigir una convocatoria tanto al Gobierno de Navarra como al resto de ayuntamientos de la comarca de Pamplona y de Navarra para llevar a cabo una reunión el día 24 de abril, donde se intentarían coordinar esfuerzos".

Asiron ha comentado que, sobre la situación en Aranzadi, "hemos ido aprendiendo sobre la marcha" porque "era una situación muy cambiante". "Había gente que llegaba allí los fines de semana, había gente que estaba durante la semana, el viernes se censaron allí 56 personas y el lunes había 98", ha dicho, para señalar que "hasta el último momento no hemos podido tomar la dimensión exacta de la fotografía que nos encontramos el lunes al acudir al antiguo convento".

Según ha dicho, preguntado sobre la posibilidad de alargar el plazo de los tres días de solución habitacional para estas personas, "ahora mismo se está trabajando desde los servicios sociales la posibilidad de ampliar de alguna manera a cuantas más personas y también alargar en el tiempo esa posibilidad". "Pero siempre siendo conscientes de que los recursos son finitos y que probablemente estaremos de acuerdo en que no podemos quitar a unas personas un recurso que se les ha otorgado en base a unos criterios técnicos para incorporar a otras", ha dicho, para incidir en que "los recursos son los que son y son finitos".

"De ahí la llamada al resto de instituciones, a que colaboremos todas y todos en ampliar ese marco de recursos", ha manifestado Asiron, quien ha precisado que no han tenido respuesta oficial de otros municipios si bien "hemos interactuado con otros ayuntamientos y yo creo que la respuesta va a ser positiva". "Creo que sí", ha afirmado.

SOBRE LA ACTUACIÓN

El alcalde ha comentado que la decisión de actuar el lunes en el antiguo convento de Agustinas fue "muy meditada" y también "dura". "Este tema hay que mirarlo desde dos puntos de vista. El primero de ellos, es el punto de vista humano y el segundo es el de la responsabilidad", ha explicado.

Así, ha afirmado que "desde un punto de vista estrictamente humano, ha sido una decisión dura porque son personas, estamos hablando de personas con derechos y personas además que están en una situación de vulnerabilidad extrema". "Son personas en una situación de calle y por lo tanto hay que trabajar respetando sus derechos y dándoles acompañamiento, atención y dignidad", ha expuesto.

Desde el punto de vista de la responsabilidad, Asiron ha comentado que se trata de un edificio municipal que "está en ruinas". "Los servicios municipales nos estaban indicando que había que tomar decisiones, o hacer algo o derribarlo, porque su situación podía ser causa en cualquier momento de una tragedia", ha señalado.

Ha comentado así que, en ese contexto, "se abrió la posibilidad de una iniciativa particular que va a transformar ese edificio en ruinas, peligroso y donde había problemas de convivencia, de seguridad y de todo tipo, en una residencia para personas mayores que además va a tener apartamentos tutelados y además va a albergar también una clínica de neurorehabilitación". "Un edificio que, consecuentemente, la ciudad va a recuperar", ha subrayado, para precisar que "va a estar cedido durante 50 años, pero que más adelante revertirá de nuevo al patrimonio municipal".

Joseba Asiron ha comentado así que "había que tomar decisiones". "La decisión que se ha adoptado es que el edificio se va a recuperar para la ciudad. Ya han comenzado las obras, y respecto a las personas que estaban allí, vamos a intentar darles una solución, una alternativa habitacional, por supuesto transitoria", ha dicho, para precisar que dar una solución habitacional digna y definitiva a las 100 personas que estaban allí "trasciende los recursos municipales". "Estamos hablando de una auténtica crisis migratoria, no estamos hablando de sinhogarismo", ha manifestado.

El alcalde ha asegurado que "se va a intentar dar una solución" y que "están trabajando desde servicios sociales, están haciendo también un esfuerzo ingente en este tema". "Se está intentando analizar caso por caso cuál es la situación de cada una de las personas que estaban allí para intentar darles soluciones habitacionales, pero no será una solución definitiva, serán soluciones transitorias", ha dicho.

Sobre si existe inseguridad en la ciudad, Asiron ha manifestado que él no hablaría de inseguridad, "yo más bien, al contrario, pondría el acento en que Pamplona era, es y va a seguir siendo una ciudad segura". "Unir de alguna manera movimientos migratorios, inmigración a inseguridad, creo que no es justo", ha dicho, para afirmar que "lo que hace a una persona, precisamente, convertirse en un factor de inseguridad, no es su origen, es más bien su situación".

"Lo que tenemos que hacer y en lo que tenemos que trabajar es que no existan personas en situación de vulnerabilidad en la ciudad", ha indicado, para incidir en que "Pamplona es una ciudad segura".