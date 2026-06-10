Asiron (EH Bildu) traslada su "cercanía y solidaridad" a Enrique Maya tras la agresión sufrida el martes en Pamplona

Archivo - El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, en una imagen de archivo - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron (EH Bildu), ha trasladado su "cercanía y solidaridad" al ex primer edil Enrique Maya (UPN), que fue agredido este martes en la calle Estafeta de la capital navarra.

En un mensaje publicado a través de la red social 'X', Asiron ha señalado que "nada más conocer la agresión sufrida" por el exalcalde Enrique Maya "me he puesto en contacto con él para trasladarle toda nuestra cercanía y solidaridad".

"Este tipo de actos van en contra de la voluntad de convivencia reiteradamente expresada por la sociedad pamplonesa", añade Asiron en su publicación.