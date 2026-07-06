Asiron llama disfrutar de los Sanfermines en "convivencia"

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, junto con los lanzadores del chupinazo de Sanfermines 2026. - Eduardo Sanz Nieto / Europa Press

PAMPLONA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha hecho este lunes un llamamiento a disfrutar de los Sanfermines de 2026 desde la "convivencia".

En declaraciones a los medios de comunicación en la Casa Consistorial en el día en el que han arrancado las fiestas con un chupinazo multitudinario, Asiron ha afirmado que "aquí dentro de estas paredes reñimos siempre como gallos, la verdad sea dicha, lo que pasa es que luego comparas con la política nacional y la internacional y tampoco estamos tan mal, y hay aquí unas pocas cosas en las que estamos de acuerdo y una por ejemplo es ese mensaje de la Junta de Portavoces aprobado en el pleno por unanimidad sobre convivencia". "Aquí tiene que haber una convivencia integral, convivencia política, por supuesto que sí, pero también convivencia de género, convivencia religiosa, convivencia a todos los niveles", ha destacado.

Además, Asiron ha querido trasladar "el mismo mensaje" para pamploneses y visitantes que acuden a estas fiestas, "lo que pasa es que al que nos visita por primera vez igual hay que explicárselo mejor". "Que sean protagonistas, que si algo bueno tiene San Fermín es que no hay espectadores, que todo el mundo puede ser protagonista de las fiestas desde el primer momento, que vengan a disfrutar, a pasarlo bien. Son las mejores fiestas del mundo, y para ser inmejorables ya solo falta que todas podamos disfrutarlas sintiéndonos libres y seguras", ha indicado.

El alcalde ha afirmado que "hay sitio para todos, hay sitio hasta para la crítica política, pero tiene que ser siempre desde el respeto y sin incomodar".

Joseba Asiron ha manifestado que afronta estas fiestas "con mucha responsabilidad y luego cuando las cosas van saliendo bien es un motivo de alegría enorme". "Ahora mismo miro esa máquina que son los Sanfermines, que siempre se habla de caos, pero no es verdad, esto es una máquina de precisión, todo tiene que estar al mílimetro. Cuando ya vayamos viendo que todo va saliendo bien, entonces ya tendré tiempo incluso para escaparme un ratillo", ha señalado.