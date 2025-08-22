Asiron responde a UPN que "sorprende" que se "rasgue las vestiduras" por trasladar seis estatuas 300 metros

PAMPLONA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha respondido este viernes a UPN, quien ha criticado que se siga adelante con el traslado de las esculturas de los reyes del Paseo Sarasate, que "sorprende sobremanera de quien -me estoy refiriendo a UPN- destripó la Plaza del Castillo para vaciar arqueológicamente todo su contenido destrozando 2.000 años de historia se rasgue ahora las vestiduras porque se van a trasladar seis estatuas 300 metros y se van a colocar en el parque de la Taconera después de restaurarlas; sorprende muchísimo".

Asiron ha señalado, a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa, que le "sorprende" que "desde un principio, y todos los proyectos lo recogieron así, las estatuas iban a cambiar de ubicación, estaba clarísimo, y no han manifestado su disconformidad hasta prácticamente hasta el verano". "Me parece que esto es una de estas serpientes de verano cuando no hay noticias más relevantes", ha señalado.

El acalde ha expuesto que "esas esculturas no han estado siempre en el mismo lugar, ni siquiera del Paseo Sarasate" y ha añadido que "se van a llevar traslados como cuando gobierna UPN, exactamente igual, la última en el último mandato al trasladar una estatua de Jorge Oteiza".

"Da la impresión a veces que quien realmente cree que Pamplona es su cortijo es UPN y creen que únicamente ellos pueden hacer este tipo de adaptaciones, de cambios, en la ciudad", ha manifestado el alcalde.