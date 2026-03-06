La asociación 'El Cambio' recibe el Premio Berdinna por el impacto local de sus actividades de igualdad

I-D La presidenta de Navarra, María Chivite; Patricia Lanas, presidenta de 'El Cambio' Estefanía Urrutia, expresidenta de la asociación, y el vicepresidente primero dle Gobierno foral, Javier Remírez, en la entrega del Premio Berdinna 2026. - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asociación de mujeres 'El Cambio', originaria de Murillo el Fruto, ha recibido este viernes el Premio Berdinna 2026 a la igualdad entre mujeres y hombres por el impacto local y el carácter participativo de sus actividades por la igualdad.

El galardón ha sido entregado por la presidenta de Navarra, María Chivite, en un acto que ha tenido lugar en el Centro Socio-Cultural de Murillo el Fruto, de forma que la entrega ha salido por primera vez del Palacio de Navarra "para reconocer la aportación a la igualdad de las mujeres de la Navarra rural", según ha destacado la propia Chivite.

La presidenta de 'El Cambio', Patricia Lanas, ha afirmado que este premio "supone para nosotras mucho más que un reconocimiento, lo entendemos también como el símbolo de una etapa que ha alcanzado su madurez, y esta madurez la hemos logrado con un mensaje contundente: 'Murillo dice se acabó', que representa de manera clara y directa nuestra voluntad de poner fin a situaciones de desigualdad y violencia".

La asociación de mujeres 'El Cambio' es una entidad sin ánimo de lucro creada en 1998, con el propósito de promover una sociedad más justa y equitativa, en la que hombres y mujeres gocen de los mismos derechos, oportunidades y libertades. En la actualidad, cuenta con 183 socias de diferentes edades.

Entre sus objetivos destaca la realización de actividades recreativas, culturales, formativas y de tiempo libre, encaminadas a potenciar el desarrollo personal y asociativo de las mujeres de Murillo el Fruto. Trabaja además en pro de la igualdad de oportunidades de la mujer en ámbitos laborales, culturales y sociales y coopera con otros colectivos, asociaciones y organismos públicos en cuantas iniciativas puedan ser positivas para la mujer.

A la entrega del galardón han acudido, además de Chivite, la delegada del Gobierno de Navarra, Alicia Echeverría; la vicepresidenta del Parlamento de Navarra Maite Esporrín; el vicepresidente primero del Gobierno de Navarra y consejero de Presidencia e Igualdad, Javier Remírez, y la vicepresidenta tercera, Begoña Alfaro; miembros del Senado y del Parlamento de Navarra; así como representantes del INAI y personas del entorno de la asociación galardonada, entre ellas su presidenta, Patricia Lanas, y su expresidenta, Estefanía Urrutia, que han sido las encargadas de recoger el premio.

El acto ha contado con el acompañamiento musical del guitarrista Íñigo Segura Urra, Laura García Itarte al clarinete y la vocalista Marta Castillejo García que han interpretado las siguientes piezas musicales: 'Creo en mí', de Natalia Jiménez; 'Lucha de Gigantes' (sinfónica), de Nacha Pop; 'Canción sin miedo' (sinfónica) y 'Se acabó', de María Jiménez.

La propuesta para el Premio Berdinna 2026, seleccionada entre ocho candidaturas, ha sido presentada a petición propia por la asociación. El jurado ha tenido en cuenta la contribución al impulso de políticas, iniciativas o actuaciones orientadas a reducir desigualdades y fortalecer los derechos de las mujeres.

Chivite ha destacado el trabajo de la asociación galardonada, a cuyas integrantes ha llamado a seguir "ocupando el espacio, exigiendo vuestros derechos y forjando relaciones más igualitarias; y continuad contándolo en casa, en vuestro pueblo y allá donde podáis, os quieran escuchar o no, porque desde los pueblos también se construye un mundo más justo, porque en los pueblos el feminismo también está y se reivindica".

En este sentido, la presidenta ha valorado que "el Premio Berdinna sale por primera vez del Palacio de Navarra para reconocer la aportación a la igualdad de las mujeres de la Navarra rural". "Es importante que la igualdad esté en la base de lo local, que se promueva desde los pueblos porque es precisamente aquí, en los pueblos pequeños, donde las mujeres sufrís mayor discriminación. A las barreras que tenemos todas, vosotras sumáis los estereotipos y la invisibilidad social del mundo rural y hacéis frente a una mayor precariedad laboral y a la falta de recursos para los cuidados. Por eso, el Gobierno de Navarra trabaja en el Estatuto de las Mujeres Rurales de Navarra. Un instrumento integral y trasversal que busca visibilizar vuestro trabajo frenando la despoblación y promoviendo un modelo desarrollo sostenible y feminista del medio rural", ha dicho Chivite.

Además, ha afirmado que "las mujeres rurales sois la principal fuerza emprendedora de los pueblos". "Es necesario que se reconozca vuestra aportación al mantenimiento de la población, al sostenimiento de las redes de cuidado y a la conservación y mejora del patrimonio, tradiciones y formas de vida. Porque sois las mujeres quienes creáis y hacéis sostenible la vida en el medio rural. Por eso es necesario que los fundamentos y el desarrollo reglamentario de ese Estatuto de las Mujeres Rurales queden también reflejados en la futura Ley Foral de Despoblación y de Desarrollo Rural que tramita el Gobierno de Navarra y que nacería incompleta si no reconociera la aportación fundamental que hacéis las mujeres", ha señalado la presidenta.

Chivite se ha referido al último Barómetro Juventud y Género que hace unos días revelaba que, de todas las franjas de edad, son los jóvenes los que menos sentimiento feminista tienen. Solo uno de cada cuatro se considera feminista. Datos que según la presidenta se deben "al interesado y construido bombardeo ideológico que reciben a través de las redes sociales". "Continuamente les llegan mensajes que les dicen que el feminismo es un ataque a los hombres y que las mujeres feministas somos unas ridículas de las que hay que reírse. Nos llaman 'Charos' con la idea de desacreditarnos y silenciarnos", ha afirmado.

Detras de esta realidad, según Chivite, "hay un interés político: es la ultraderecha quien promueve todo este discurso confuso y malintencionado para sumar a los jóvenes a sus filas, para no dejar atrás los privilegios que otorga el patriarcado y para socavar los logros en la construcción de sociedades en las que mujeres y hombres tengamos los mismos deberes y también los mismos derechos reales". "Es un asunto que me preocupa personalmente como presidenta y que nos ocupa en el Gobierno. Por eso tenemos en marcha Skolae, que es nuestro plan de coeducación para los colegios, con el que intentamos extender valores de igualdad. Y por eso ponemos en marcha herramientas de alfabetización digital para dotar a las y los jóvenes de herramientas que aumenten su espíritu crítico", ha afirmado.

No obstante, ha defendido que "la mejor campaña de igualdad entre jóvenes saldrá de vosotras, de las que tienen más cerca y sois sus referentes en el día a día: de sus madres, sus hermanas, sus tías o sus abuelas". "Me gustaría que les explicarais a los jóvenes de vuestras casas que 'el cambio' que promovéis con vuestra asociación también es para ellos. Que la igualdad es una inversión en bienestar compartido. Que una Navarra igualitaria será una democracia más sólida. Que hombres y mujeres somos imprescindibles en esta tarea", ha añadido María Chivite.

Además, ha subrayado que "la democracia no es completa sin igualdad" y que "asistimos a importantes retrocesos, mujeres condenadas al ostracismo con un apartheid de género en Afganistán, mujeres en cárceles de máxima seguridad por abortar en El Salvador, cuerpos de mujeres explotados en Estados Unidos para gestar, mujeres como botín de guerra, violadas y agredidas en todos los conflictos armados del mundo". "En Navarra también sucede esto: hombres que comercian y consumen mujeres y niñas en situación de trata. Por eso es importante hacernos conscientes de que lo que hoy pasa en el mundo es, entre otras cosas, la reacción del patriarcado ante los avances de las mujeres. No nos dejemos engañar. Los misiles que hoy caen en Oriente Medio no lo hacen para liberar a las mujeres", ha afirmado la presidenta.