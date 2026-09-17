La Asociación Casco Antiguo de Pamplona lanza una campaña con 'vales salud' para canjear en farmacias asociadas

Cartel de la campaña - ASOCIACIÓN CASCO ANTIGUO DE PAMPLONA

PAMPLONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Casco Antiguo de Pamplona pone en marcha desde este jueves y hasta el 28 de septiembre la campaña 'El Casco Antiguo te cuida - Alde Zaharrak zaintzen zaitu', una iniciativa que reivindica que cuidar de la salud "también empieza por pequeños gestos cotidianos".

Durante la campaña, los comercios asociados del Casco Antiguo entregarán 'vales salud' a sus clientes, que podrán canjear gratuitamente en cualquiera de sus nueve farmacias asociadas. Estos vales permitirán realizar una medición de la tensión arterial y un control de peso, "dos comprobaciones sencillas que ayudan a prestar atención a nuestra salud y a incorporar la prevención a la vida cotidiana".

La campaña se hace coincidir con el Día Mundial del Farmacéutico, que se celebra el 25 de septiembre, una fecha que la Asociación quiere reconocer el trabajo de los farmacéuticos del Casco Antiguo.

"Son profesionales muy presentes en la vida diaria del barrio. Personas a las que conocemos, a las que acudimos con confianza y que, además de dispensar medicamentos, escuchan, orientan y aconsejan. Esa cercanía convierte a las farmacias en uno de los espacios sanitarios más accesibles para la ciudadanía y en un aliado importante en la prevención y el autocuidado", han señalado desde la asociación en un comunicado.

Con 'El Casco Antiguo te cuida', la Asociación quiere "poner precisamente el foco en esa relación de confianza y, al mismo tiempo, implicar al conjunto del comercio en una iniciativa diferente". "Porque los establecimientos del Casco Antiguo no son únicamente lugares donde comprar o recibir un servicio: forman parte de la vida cotidiana de muchas personas, conocen a sus clientes y mantienen con ellos una relación cercana", han añadido.

La campaña "une así comercio de proximidad, farmacias y prevención en torno a una misma idea: hacer del Casco Antiguo un barrio que, además de recibir, atender y acompañar a quienes lo visitan cada día, también cuida".