La Asociación Española Contra el Cáncer ofrece de octubre a diciembre actividades grupales para pacientes y familiares

Cartel con las actividades gratuitas organizadas por la Asociación Española Contra el Cáncer en Navarra. - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER EN NAVARRA

PAMPLONA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer en Navarra pone en marcha una nueva programación de actividades grupales gratuitas dirigidas a personas con cáncer y a sus familiares para el último trimestre del año. Entre los meses de octubre y diciembre, la entidad ofrecerá diferentes propuestas orientadas a "mejorar el bienestar emocional, fomentar hábitos saludables y crear espacios de encuentro entre personas que atraviesan una situación similar".

La programación incluye talleres de apoyo psicológico, grupos de ayuda mutua, ejercicio físico adaptado, actividades con personas voluntarias y sesiones informativas impartidas por profesionales especializados, tanto de forma presencial en Pamplona y Tudela como en modalidad online, explican en una nota de prensa desde la asociación.

Estas actividades forman parte de los servicios gratuitos que ofrece la asociación para acompañar a pacientes y familiares durante todas las fases del proceso oncológico, "proporcionando herramientas para afrontar el impacto emocional, físico y social que supone un diagnóstico de cáncer".

Las personas interesadas pueden reservar su plaza en cualquiera de estas actividades llamando al teléfono gratuito de Infocáncer, 900 100 036, o a través de la página web contraelcancer.es.

Desde la Asociación Española Contra el Cáncer en Navarra se anima tanto a pacientes como a familiares a participar en estas actividades y a compartir esta información con aquellas personas que puedan beneficiarse de este acompañamiento.