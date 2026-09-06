La Asociación Española Contra el Cáncer ofrece de octubre a diciembre actividades grupales para pacientes y familiares

Cartel con las actividades gratuitas organizadas por la Asociación Española Contra el Cáncer en Navarra.
Cartel con las actividades gratuitas organizadas por la Asociación Española Contra el Cáncer en Navarra. - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER EN NAVARRA
Europa Press Navarra
Publicado: domingo, 6 septiembre 2026 11:15
Seguir en

PAMPLONA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer en Navarra pone en marcha una nueva programación de actividades grupales gratuitas dirigidas a personas con cáncer y a sus familiares para el último trimestre del año. Entre los meses de octubre y diciembre, la entidad ofrecerá diferentes propuestas orientadas a "mejorar el bienestar emocional, fomentar hábitos saludables y crear espacios de encuentro entre personas que atraviesan una situación similar".

La programación incluye talleres de apoyo psicológico, grupos de ayuda mutua, ejercicio físico adaptado, actividades con personas voluntarias y sesiones informativas impartidas por profesionales especializados, tanto de forma presencial en Pamplona y Tudela como en modalidad online, explican en una nota de prensa desde la asociación.

Estas actividades forman parte de los servicios gratuitos que ofrece la asociación para acompañar a pacientes y familiares durante todas las fases del proceso oncológico, "proporcionando herramientas para afrontar el impacto emocional, físico y social que supone un diagnóstico de cáncer".

Las personas interesadas pueden reservar su plaza en cualquiera de estas actividades llamando al teléfono gratuito de Infocáncer, 900 100 036, o a través de la página web contraelcancer.es.

Desde la Asociación Española Contra el Cáncer en Navarra se anima tanto a pacientes como a familiares a participar en estas actividades y a compartir esta información con aquellas personas que puedan beneficiarse de este acompañamiento.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado