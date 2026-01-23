La Asociación de Familiares de Fusilados de 1936 entregará nuevos reconocimientos en un acto con el ministro Torres

Archivo - La presidenta de Navarra, María Chivite y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en una comparecencia en Pamplona, en una imagen de archivo. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra (AFFNA-36) llevará a cabo el próximo miércoles, 28 de enero, el séptimo acto de entrega de declaraciones de reparación moral y reconocimiento personal al amparo de la ley estatal de Memoria Democrática, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

El acto tendrá lugar en el Parlamento de Navarra y a él asistirán el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la presidenta de Navarra, María Chivite; el presidente del Parlamento foral, Unai Hualde, y la presidenta de AFFNA-36, Amaia Lerga, además de Iñaki Beaumont, en representación de las personas solicitantes de certificados.

La ley de Memoria Democrática contempla el derecho a obtener una declaración de reconocimiento y reparación personal a quienes durante la guerra civil y la dictadura padecieron persecuciones, condenas, sanciones o cualesquiera otras formas de violencia personal por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa.

Según ha explicado AFFNA-36 en una nota, "estas razones incluyen la pertenencia, colaboración o relación con partidos políticos, sindicatos, organizaciones religiosas o militares, minorías étnicas, sociedades secretas, logias masónicas y grupos de resistencia, así como el ejercicio de conductas vinculadas con opciones culturales, lingüísticas o de orientación sexual".

Se pretende la reparación y reconocimiento del Estado a aquellos ciudadanos que "padecieron directamente la injusticia y los agravios derivados de la guerra civil y de la dictadura franquista, a quienes perdieron la vida y también a quienes perdieron su libertad al padecer prisión, deportación, confiscación de sus bienes, trabajos forzosos o internamientos en campos de concentración dentro o fuera de nuestras fronteras".

Pueden solicitar este reconocimiento las personas directamente afectadas, los familiares directos o las instituciones públicas en las que la persona afectada hubiera desarrollado cargo o actividad relevante.

En el caso de los reconocimientos que se van a entregar en este acto, la asociación AFFNA-36 ha intervenido ayudando a las familias en las gestiones de búsqueda de documentación y presentación de las solicitudes. Para dar visibilidad a los familiares de las víctimas en este reconocimiento, se ha optado por el acto institucional en el Parlamento de Navarra.

Hasta el momento, se han llevado a cabo seis actos de entrega, haciendo un total de 275 declaraciones. "Desconocemos el número de declaraciones gestionadas por familiares de víctimas navarras y entregadas de modo privado desde la aplicación de la ley", ha explicado AFFNA-36.