La Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra celebra la elección de Pamplona como sede de los Premios Goya 2027

Archivo - Imagen de un premio Goya. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra (AEHN) ha celebrado la elección de Pamplona como sede de la 41ª edición de los Premios Goya, que tendrá lugar el próximo 6 de febrero de 2027 en el Navarra Arena.

La asociación valora "muy positivamente" la llegada a Navarra de "uno de los principales acontecimientos culturales y mediáticos del país", por su capacidad para "generar actividad económica y turística" y por "la proyección que supondrá para Pamplona y Navarra a nivel nacional".

En una nota de prensa, ha destacado que la celebración de los Goya "tendrá un impacto directo" en sectores como el alojamiento, la restauración y otros servicios vinculados al turismo, con la llegada de profesionales de la industria cinematográfica, medios de comunicación, equipos técnicos e invitados.

Desde la Asociación de Hoteles de Pamplona, integrada en AEHN, se considera "especialmente relevante" que la gala se celebre en febrero, "un periodo de menor actividad turística que otros momentos del año". La llegada de un evento de estas características "contribuye a la desestacionalización, genera ocupación hotelera y actividad hostelera y refuerza la capacidad de Pamplona para acoger grandes acontecimientos", ha subrayado.

Además del impacto directo durante esos días, los Premios Goya "situarán a Pamplona y Navarra en el foco cultural y mediático, ofreciendo una oportunidad para mostrar el destino, su gastronomía, su oferta turística y su capacidad organizativa ante una amplia audiencia", ha resaltado la asociación.

AEHN ha mostrado su apoyo a esta iniciativa y su disposición a colaborar con las instituciones y entidades implicadas para contribuir a que la celebración de los Premios Goya 2027 "sea también una oportunidad para el conjunto del sector turístico navarro".