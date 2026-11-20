PAMPLONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación vecinal 'Gorraiz Hoy' ha convocado este viernes una concentración después de varios robos registrados en viviendas en el Valle de Egüés pidiendo "seguridad, convivencia y responsabilidad institucional en Gorraiz".

En concreto, piden "soluciones reales y urgentes, no buenas palabras, queremos medidas concretas, plazos claros y vigilancia efectiva que devuelvan la normalidad a nuestras calles". "No pedimos privilegios, pedimos sentido común, responsabilidad y respeto, pedimos poder pasear tranquilos, que nuestros hijos salgan sin miedo y que las instituciones cumplan con su deber", han reivindicado este viernes.

Según han expuesto, "no es aceptable que seamos los vecinos hartos de soportar incidencias constantemente hayamos tenido que organizarnos para defender nuestros derechos, derecho a vivir tranquilos, mientras otros miraban para otro lado". "No es aceptable que cuando surgen los problemas en nuestras calles, nadie sepa responder quién asume la responsabilidad de cada uno", han criticado.

Así, han señalado que "cuando no funcionen las instituciones, aunque sea su obligación, aquí estaremos los vecinos". Así, han exigido al Gobierno de Navarra y al Ayuntamiento del Valle de Egüés "transparencia absoluta y respeto institucional, basta de hechos consumados; exigimos coordinación real entre ellos".

Además, los vecinos solicitan "recursos adecuados". "Que tengamos que recoger firmas para solicitar recursos de competencia municipal (más cámaras más vigilancia, alumbrado en puntos oscuros...), no debería ser el camino".