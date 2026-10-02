Asociaciones de España y Francia debaten sobre el papel de la memoria histórica en el mundo actual

Inauguración en el Parlamento de Navarra de los XV Encuentros Transfronterizos de Memoria Histórica, Democrática y Antifascista. - MIGUEL OSÉS-PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Pamplona reúne desde este viernes y hasta el domingo a asociaciones de distintos puntos de España y Francia en los XV Encuentros Transfronterizos de Memoria Histórica, Democrática y Antifascista, con el título 'El papel de la memoria histórica en el mundo actual. Sin memoria no hay democracia'.

Es la tercera vez que estos encuentros se celebran en Pamplona. La organización recae en la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra (AFFNA-36). Esta edición incluye mesas redondas, teatro, exposiciones, debates y la presentación de un libro de Roldán Jimeno 'Tropezones dorados a modo de adoquines', editado por AFFNA36. Las sedes de las actividades son el Civivox Condestable, el Instituto Navarro de la Memoria y la Escuela Navarra de Teatro.

Las jornadas han sido inauguradas este viernes en un acto en el Parlamento de Navarra con la participación del presidente del Legislativo foral, Unai Hualde; la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría; el vicepresidente primero del Ejecutivo foral, Javier Remírez; la vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo; el defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera; el secretario general de UGT de Navarra, Lorenzo Ríos, y el secretario general de CCOO de Navarra, Josema Romeo, entre otros. También han acudido parlamentarios de UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.

El carácter transfronterizo de estos encuentros es una de sus principales señas de identidad. Durante quince ediciones, las organizaciones participantes han ido alternando la sede de los encuentros a ambos lados del Pirineo como lugar de encuentro para compartir sus experiencias.

En la inauguración de las jornadas, la presidenta de AFFNA-36, Amaia Lerga, ha afirmado que, 90 años después del inicio de la guerra civil, "la pregunta sigue estando presente: qué podemos hacer hoy para conocer la verdad, conseguir la justicia y reparar".

Lerga ha afirmado que las jornadas deben servir también para reflexionar "sobre el compromiso antifascista, porque no vale solo con decir que somos antifascistas", y ha señalado que esto debe "traducirse en medidas concretas en educación, en exhumaciones, o en el acompañamiento a las víctimas".

Por otro lado, AFFNA36 ha destacado que "la memoria no es únicamente una mirada hacia el pasado". "El trabajo desarrollado durante décadas por las asociaciones ha permitido recuperar historias, localizar a víctimas, reivindicar su dignidad y transmitir a la sociedad una parte de su historia que durante demasiado tiempo permaneció silenciada. Pero ese trabajo plantea también nuevos retos. Cómo garantizar el relevo generacional, cómo llegar a la juventud, qué herramientas utilizar para comunicar y divulgar la memoria y cómo responder ante el avance de discursos de extrema derecha que cuestionan o banalizan los valores democráticos", ha explicado.

En el acto de inauguración también ha intervenido Claudine Bonhomme, representante de la asociación francesa Mère 64, que ha considerado "sumamente importante" que se sigan celebrando estos encuentros y ha afirmado que "los fascismos han cambiado solo de nombre", pero ha advertido de su "avance" en Europa y otros lugares del mundo.

El presidente del Parlamento foral, Unai Hualde, ha destacado que "en Navarra sabemos bien la importancia de trabajar a favor de la memoria, en una tierra donde no hubo frente de guerra en 1936 pero sí 3.507 personas asesinadas". "Si hacemos memoria, es para que las barbaridades que se cometieron en el pasado no vuelvan a suceder, porque eso es una forma de trabajar a favor de la democracia", ha afirmado.

Hualde ha apuntado que el atrio del Parlamento "ha albergado muchos actos con asociaciones memorialistas y en una de sus paredes figura el listado de cargos públicos navarros asesinados en 1936". "Son años construyendo memoria, pero hoy, a la vista de lo que sucede en Europa, en el Estado y en este mismo Parlamento, con discursos ultraderechistas que manipulan la verdad de nuestra historia, tiene más sentido, si cabe, seguir homenajeando a las víctimas y sus familias", ha resaltado.

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, ha destacado que los participantes en este encuentro podrán conocer el recién inaugurado Instituto Navarro de la Memoria, en el Palacio del Marqués de Rozalejo, "un edificio que quiere convertirse en un referente de las políticas públicas de memoria". "No podemos olvidar que en más lugares de los que nos gustaría, a los momentos de esperanza les han seguido gobiernos que se han encargado de desmantelar el trabajo realizado", ha señalado, para afirmar que "es relevante reflexionar sobre el papel de la memoria histórica y democrática en el mundo actual". "No hay una democracia plena sin que la reflexión crítica de nuestro pasado este presente", ha asegurado.