La Audiencia de Navarra condena a 21 meses de prisión a un acusado de traficar con drogas en la Ribera

PAMPLONA 10 Feb.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha condenado a 21 meses de prisión y 605 euros de multa a un acusado detenido en la Ribera de Navarra en posesión de diversas cantidades de anfetamina, éxtasis y cannabis, sustancias valoradas en total en 1.208,95 euros y que estaban destinadas al tráfico a terceras personas.

Los hechos declarados probados en la sentencia, que ha sido dictada de conformidad tras un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, son constitutivos de un delito de tráfico de drogas.

Según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), sobre las 13.15 horas del 29 de abril de 2024, el procesado circulaba con su vehículo cuando fue interceptado por agentes de la Policía Foral por las inmediaciones de la carretera Aragón nº 30 de la localidad de Carcastillo.

Ante la actitud que presentaba el encausado, los policías procedieron a realizar un registro superficial del vehículo. Según consta en la resolución judicial, localizaron en el respaldo del asiento del conductor, en una bolsa de tela, dos carteras; una con 300 euros repartidos en 5 billetes de 50 euros; y la otra con 35 euros (un billete de 20, uno de 10 y otro de 5), dinero procedente de anteriores ventas de sustancias estupefacientes.

Asimismo, en el interior de la citada bolsa se hallaron diferentes bolsas herméticas individuales que contenían distintas sustancias que analizadas resultaron anfetamina, con un peso de 1,68 gramos y una pureza de 34,9%; dos pastillas de color rosa, que analizada resulto ser MDMA, con un peso de 0,18 gr y una riqueza del 9,8%; y otra de una sustancia que analizada resultó ser MDMA, con un peso de 0,12 gr y una riqueza del 28%.

Además, se localizaron dosis de cannabis con las siguientes cantidades: 2,16 gr; 62,33 gr; 81,49 gr; 1,92 gr; 22,75 gr; 12,17 gr; así como 4,5 gr de resina de cannabis.

Junto a las citadas carteras y bolsas con drogas, en el interior del vehículo se encontraron 45 bolsas de plástico sueltas con cierre hermético de pequeñas dimensiones y dos packs de bolsas de plástico con cierre hermético de las utilizadas para la venta de sustancias.

Todas las sustancias intervenidas "iban a ser destinadas por el acusado a la venta a terceras personas" y tienen una valoración económica de 1.208,95 euros.

En la sentencia, que es firme, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial acuerda la suspensión de la pena de prisión por un plazo de 2 años a condición de que el condenado no delinca durante este periodo y pague la multa de 605 euros en un plazo de 15 días.