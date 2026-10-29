La Audiencia de Navarra condena a 7 años y 6 meses de prisión a un acusado que transportaba 30 kilos de cocaína

Archivo - El Palacio de Justicia de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha condenado a 7 años y 6 meses de prisión a un hombre que fue detenido en posesión de 30 paquetes de cocaína, con un peso total de 30.004,11 gramos.

La sentencia ha sido dictada de conformidad tras el acuerdo alcanzado entre la fiscalía y la defensa el día de la vista oral, celebrada el 6 de octubre. Con anterioridad, en su escrito de acusación previo al juicio, el fiscal solicitaba 9 años de prisión.

Sobre las 6 horas del 30 de enero de 2026, el procesado, de nacionalidad francesa, fue sorprendido por agentes del GAR de la Guardia Civil cuando circulaba en un vehículo por la carretera N-121-A, en el kilómetro 66,400, en dirección a Pamplona. Portaba en su interior, en dobles fondos ocultos, 30 paquetes de cocaína.

Estos paquetes contenían 30.004,11 g, con una pureza del 85%. Según consta en la resolución judicial, su valor económico en la venta al por menor podría ascender a 3.329.878,47 euros.

Al inculpado también se le ocuparon dos móviles de la marca iPhone, "que empleaba para facilitar el tráfico de estupefacientes".

Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de tráfico de drogas de sustancias que causan grave daño a la salud.

El encausado, que se encuentran en prisión provisional desde el día de su detención, será expulsado del territorio nacional cuando cumpla 4 años efectivos en prisión, acceda al tercer grado o se le conceda la libertad condicional. El penado no podrá volver a España en el plazo de 10 años desde que la expulsión se haga efectiva, con el apercibimiento de que si regresa cumplirá el resto de la pena pendiente.