La Audiencia de Navarra condena a 5 años y 4 meses de prisión a un hombre que maltrató y agredió sexualmente a su mujer

Archivo - El Palacio de Justicia de PamplonA. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha condenado a un total de 5 años y 4 meses de prisión a un hombre que, de forma habitual, maltrató, amenazó y agredió sexualmente a su mujer en una localidad de la comarca de Pamplona.

La sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, fija las siguientes penas de prisión: 5 meses por un delito de maltrato habitual, 5 meses por un delito continuado de amenazas y 4 años y 6 meses por un delito continuado de agresión sexual. En todos los delitos se han apreciado las atenuantes de enajenación mental y reparación del daño, puesto que el encausado había depositado con anterioridad al juicio 5.000 euros para hacer frente a la responsabilidad civil.

Además, el inculpado, de nacionalidad española, de 38 años, no podrá comunicarse ni acercarse a la víctima a menos de 300 metros durante un total de 9 años y 5 meses y deberá cumplir una medida de libertad vigilada, a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad, de 5 años.

En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizarla con 10.000 euros por el daño moral ocasionado, de los cuales la mitad ya había consignado.

El procesado y la denunciante, que comenzaron la relación sentimental en 2007, contrajeron matrimonio en octubre de 2016. Se divorciaron en octubre de 2023 y la mujer interpuso denuncia en enero de 2024.

En los últimos años de convivencia, según se considera probado en la sentencia, el acusado "empujaba y zarandeaba" a su esposa, a la que se dirigía "con expresiones ofensivas y de menosprecio".

Desde que la víctima decidió separarse en 2017, le decía que, si le dejaba, iba a suicidarse. Asimismo, le amenazaba. Le decía que le iba a atropellar y que iba a matar a sus hijas o a su madre.

Asimismo, según reza la resolución judicial, en el ámbito de las relaciones sexuales que mantenía con su esposa "actuaba con posición de dominio". Cuando ella en ocasiones mostraba su negativa, él insistía en sus pretensiones sexuales, "entre ellas las de sumisión", ante lo cual la denunciante terminaba por acceder.

A consecuencia de todos los hechos padecidos, la mujer padece sintomatología ansioso-depresiva, caracterizada por sentimientos de miedo y desesperanza.

Por su parte, el condenado, según recoge la sentencia, presenta trastorno bipolar sobre rasgos disfuncionales de la personalidad, lo que afectó a sus facultades intelectivas y volitivas de forma moderada-grave en relación a los hechos relatados.

PRUEBAS TESTIFICALES, PERICIALES Y DOCUMENTALES

En el juicio, la fiscalía solicitó 10 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual, 2 años por maltrato habitual y 9 meses de prisión por amenazas. La defensa, por su parte, reclamó la absolución.

Para la Sección Segunda de la Audiencia, la participación culpable del acusado en varios de los delitos que se le imputan no ofrece la más mínima duda razonable al tribunal, a la vista de las pruebas testificales, periciales y documentales practicadas en el juicio oral.

Respecto al delito de agresión sexual continuado, los jueces sostienen que, a tenor de unos mensajes de WhatsApp y del resto de prueba, se evidencia que el inculpado proponía de forma muy habitual prácticas sexuales de sumisión y sexo duro, que no siempre eran inicialmente aceptadas por la víctima, pero que terminaba por acceder para que él tuviera un mejor comportamiento familiar y evitar su mal humor o sus recriminaciones.

Para los magistrados, "el consentimiento de la denunciante se encontraba viciado" y el encausado podía percibir que esta no quería dichas relaciones, "lo que constituye un delito de agresión sexual continuado".