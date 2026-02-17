La Audiencia de Navarra condena a 2 años a una mujer que intentó introducir cocaína en la prisión de Pamplona

Archivo - Fachada del Palacio de Justicia - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha condenado a 2 años de prisión y 800 euros de multa a una mujer que intentó introducir un total de 8,92 gramos de cocaína en la prisión de Pamplona.

Los hechos declarados probados en la sentencia, que ha sido dictada de conformidad tras un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, son constitutivos de un delito de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud.

Con anterioridad al juicio, celebrado el pasado día 2, el fiscal solicitaba una condena de 5 años de prisión y 3.079,92 euros de multa, que tras el pacto con la defensa rebajó a 2 años y 800 euro, respectivamente.

Según han relatado desde el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, la mañana del 2 de marzo de 2025, la encausada, de 72 años, acudió al centro penitenciario de la capital navarra para llevar a cabo una visita programada.

Según recoge la resolución judicial, la mujer "llevaba oculta en el forro interior de su braga una bellota prensada de cocaína, que estaba envuelta en un profiláctico", de 7,93 gramos de peso y 91% de pureza. También portaba una bolsita con 0,99 gramos de cocaína con una pureza del 83%.

Estas sustancias, que en el mercado ilícito habrían alcanzado un precio de 1.026,64 euros, "se las iba a entregar la procesada al recluso con el que iba a tener un encuentro en la prisión".

En la sentencia, que es firme, la Sección Primera de la Audiencia Provincial acuerda la suspensión de la pena de prisión a condición de que la inculpada no delinca en el plazo de 3 años y abone la multa impuesta en 24 mensualidades.