La Audiencia de Navarra condena a 3 años de prisión a un acusado de traficar con drogas en Tudela

Según la sentencia, dictada tras un acuerdo entre fiscal y defensa, el procesado tenía 43,3 gramos de anfetamina valorados en 1.296 euros

PAMPLONA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha condenado a 3 años de prisión y 1.296,86 euros de multa a un vecino de Tudela detenido en posesión de 43,3 gramos de anfetamina destinados al tráfico a terceras personas.

Los hechos declarados probados en la sentencia, que ha sido dictada de conformidad tras un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, son constitutivos de un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud con la concurrencia de la atenuante de toxicomanía.

El procesado se encontraba sobre las 19.15 horas del 13 de septiembre de 2024 en las inmediaciones de la calle Frauca de Tudela cuando fue interceptado por una patrulla de la Policía Foral.

Los agentes le intervinieron la citada cantidad de anfetamina, de una riqueza del 23,4%, que en el mercado ilícito hubiera alcanzado un valor de 1.296,86 euros.

Con anterioridad al juicio, celebrado el 20 de junio, el fiscal solicitaba una condena de 4 años de prisión, que tras el pacto con la defensa rebajó a 3 al estimar en su conducta la circunstancia atenuante analógica de toxicomanía.

En la sentencia, que es firme, la Sección Primera de la Audiencia Provincial acuerda comenzar los trámites para resolver acerca de la suspensión de la pena de prisión.