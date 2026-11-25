Archivo - El Palacio de Justicia de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha condenado a 6 meses de prisión y una multa de 1.080 euros a una mujer que profirió insultos racistas a otra. Entre otras imprecaciones, le espetó: "Eres una puta negra sucia, fuera de este país, no te queremos aquí".

La sentencia ha sido dictada de conformidad tras el acuerdo alcanzado entre la fiscalía y la defensa el pasado día 16. En su escrito de acusación previo al juicio, el ministerio fiscal solicitaba una pena de 15 meses de prisión.

Sobre las 12.30 horas del 15 de septiembre de 2025, la acusada, de nacionalidad española, que entonces tenía 31 años, se encontraba en el balcón de su domicilio, situado en una localidad de la comarca de Pamplona. Paralelamente, cuando paseaba por debajo de la calle una mujer natural de Brasil, de 29 años, quien llevaba a su hija de 9 meses en un carrito, cayó un líquido de alguna vivienda próxima, que alcanzó a la niña, circunstancia que preocupó a la madre al desconocer el tipo de líquido arrojado.

Al ver lo ocurrido, según consta en la resolución judicial, la procesada se asomó al balcón y la insultó: "Ojalá sea lejía y te queme a ti y a tu hija"; "eso te pasa por negra, por sucia y por asquerosa"; "eres una puta negra sucia, fuera de este país, no te queremos aquí, ten cuidado [de] que no te pase nada por la calle, hija de puta, eres mala".

La víctima, según reza la sentencia, inquirió a la inculpada por el motivo de tales expresiones, a lo que esta le respondió que era por hablar mal de ella. Seguidamente, la encausada arreció en sus comentarios ofensivos. Repitió que era "una negra", que tenía que salir del país y que no deberían estar "aquí" ni ella ni su hija, que eran "unas negras sucias". Y añadió que ojalá se muriera su hija.

Estos hechos, por el lugar en el que se produjeron, el tono agresivo y las palabras peyorativas sobre su procedencia y aspecto y, especialmente, las referidas a su hija menor, afectaron a la autoestima y dignidad personal de la denunciante, según ha informado el TSJN.

La sentencia, por estos motivos, considera probado que la acusada actuó movida por un sentimiento de rechazo hacia el origen nacional de las víctimas. Los hechos son constitutivos de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la Constitución del artículo 510.2 a) del Código Penal.

En virtud de la conformidad alcanzada entre las partes, la Audiencia ha acordado suspender la pena de prisión por un tiempo de dos años con la condición de que la condenada no vuelva a delinquir, así como fraccionar el pago de la multa en 24 mensualidades de 45 euros.