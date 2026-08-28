Autentika convertirá Pamplona, del 4 al 6 de septiembre, en escaparate de razas autóctonas y producto local navarro

Presentación de la feria. - CRISTINA NUÑEZ BAQUEDANO

PAMPLONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Pamplona acogerá del 4 al 6 de septiembre la segunda edición de Autentika, la feria de ganado vinculada al Privilegio de la Unión que, en su segunda edición, duplicará su dimensión para convertir a Pamplona durante tres días en el principal punto de encuentro entre ganadería, gastronomía, producción local y ciudadanía. Con 25.000 m2 de superficie, Autentika ofrecerá un programa de actividades para todos los públicos en torno a las razas ganaderas autóctonas de Navarra, la venta directa y los alimentos de cercanía.

La feria, cuyo presupuesto asciende a 320.650 euros, está promovida por el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra, a través de INTIA y Reyno Gourmet, dentro de las actividades del Privilegio de la Unión (8 de septiembre). El evento, además, cuenta con el patrocinio de Caja Rural de Navarra, Eroski y Grupo Noticias, y con la colaboración de las asociaciones ganaderas ACASNA, ARANA, ARACAPRI, ASBENA, ASCANA, ASLANA, ASPINA, Euskal Txerri, JACANA, Pottokalagun, SASIKO y Eoalak.

Como grandes novedades de este año, además de la duplicación de superficie, destaca la creación de un área específica de divulgación, concebida como un espacio para acercar a la ciudadanía la realidad del sector ganadero y reflexionar sobre los retos y oportunidades a los que se enfrenta. Igualmente, la jornada inaugural del viernes estará dedicada a las personas jóvenes y al relevo generacional, uno de los desafíos clave para garantizar el futuro del sector.

"SOBERANÍA ALIMENTARIA Y TERRITORIAL"

Entre otras cifras que dimensionan la apuesta institucional por esta feria, que el año pasado reunió a más de 70.000 personas, se prevé la presencia de alrededor de 600 cabezas de ganado de doce razas diferentes, la habilitación de cuatro áreas diferentes dedicadas a exposición de ganado, venta, gastronomía y divulgación, y la presencia de más de 30 productores de alimentos locales. Vacuno Pirenaico, Raza Latxa, Raza Navarra, Sasi Ardi, Euskal Txerri, Burguete, Jaca, Casta Navarra, Pottoka, Betizu, Euskal Oiloa y Cabra Pirenaica serán las doce razas autóctonas de Navarra que estarán representadas en esta feria.

En la presentación del acto, que ha corrido a cargo del concejal de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030, Joxe Abaurrea, del director general de Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra, Rubén Goñi, y del presidente de ARANA, Alberto Suescun, se ha destacado que "en un contexto marcado por el cambio climático y la transición energética, la sociedad necesita avanzar hacia territorios más sostenibles, resilientes y menos dependientes de recursos externos".

En este sentido, eventos como Autentika "permiten acercar estos retos a la ciudadanía y mostrar la importancia de la producción local, la ganadería extensiva, la conservación de la biodiversidad y el consumo de proximidad". "La feria contribuye a fortalecer los sistemas alimentarios locales, mantener la actividad económica y el conocimiento del territorio y favorecer el relevo generacional, avanzando hacia una mayor soberanía alimentaria y territorial", han expuesto.

ESPACIO GASTRONÓMICO

La gastronomía volverá a ser uno de los grandes ejes de Autentika. De la mano de Reyno Gourmet, la feria contará con dos áreas gastronómicas dedicadas a poner en valor las denominaciones de origen navarras y los alimentos vinculados al territorio.

Las personas asistentes podrán degustar talos elaborados por productores especializados, hamburguesas 100% Autentika con diferentes opciones de carne de razas autóctonas, asados tradicionales y otras propuestas elaboradas con las IGPs Ternera y Cordero de Navarra y carne de potro. La oferta se completará con una variada propuesta de bebidas y una foodtruck especializada en productos sin gluten. Reyno Gourmet contará además con un espacio propio en la feria.

MÁS DE 30 PRODUCTORES

Uno de los espacios centrales de Autentika será el mercado de venta directa, en el que participarán más de 30 productores locales. El público podrá adquirir quesos y lácteos, miel, bebidas, legumbres, aceites, frutas, hortalizas y conservas, además de conocer proyectos vinculados a la producción ecológica y a las razas autóctonas. El mercado incorporará asimismo una zona específica dedicada a productores de carne de razas autóctonas que comercializan directamente sus productos.

La feria pretende poner en contacto directo a quienes producen y quienes consumen, "favoreciendo modelos alimentarios más sostenibles, transparentes y beneficiosos para el medio rural". En esta línea, Autentika acogerá también la presentación de la segunda edición del proyecto 'De la Tierra al Plato', una iniciativa que busca conectar a jóvenes profesionales de la hostelería y del sector primario para crear vínculos que contribuyan a fortalecer el futuro de ambos ámbitos.

Tras la presentación del viernes por la tarde, tendrá lugar una cena especial en la que seis de los quince jóvenes cocineros participantes elaborarán propuestas gastronómicas protagonizadas por productos locales y de kilómetro cero.

CATAS, DEGUSTACIONES Y TALLERES

La programación incluirá diversas actividades participativas que requerirán inscripción previa. Entre ellas destacan las 'Catas a dos', guiadas por las propias personas productoras de venta directa. Se celebrarán tres sesiones en las que se podrán degustar combinaciones como miel con queso fundido de oveja Latxa, zumo de manzana con cremas vegetales ecológicas y pan artesano con aceite de oliva. Una de las actividades se desarrollará íntegramente en euskera.

Asimismo, se organizarán tres presentaciones - degustación dedicadas a la carne de venta directa con protagonismo para la ternera Pirenaica, el cordero y la carne de potro de las razas Pottoka y Burguete. Estas sesiones permitirán conocer tanto las características culinarias de estos productos como los puntos de venta directa existentes en Navarra.

Por otra parte, Autentika reforzará su carácter familiar con una amplia programación infantil que incluye una yincana temática sobre ganadería autóctona y venta directa, resolviendo pruebas y acertijos repartidos por todo el recinto ferial. Para ello se habilitará el espacio 'Info Txiki', donde se distribuirán los materiales necesarios para completar el recorrido. La programación infantil incluirá asimismo talleres gastronómicos que se impartirán tanto en castellano como en euskera y también requerirán inscripción previa.

EXHIBICIONES, CONCURSOS Y UN ESPACIO DE REFLEXIÓN

Además de la vertiente gastronómica y ganadera, Autentika reservará un espacio destacado a la divulgación y la reflexión. La carpa divulgativa acogerá mesas redondas, presentaciones, actividades y espacios donde conocer directamente a las personas que producen aquellos alimentos que consumimos. Entre las actividades programadas figura una charla dedicada a los modelos alternativos de consumo y alimentación vinculados a la venta directa de carne.

Durante los tres días de feria se sucederán exhibiciones, demostraciones, concursos populares, visitas guiadas y actividades participativas dirigidas a personas de todas las edades. Entre las propuestas destacan los concursos dedicados al tomate y al queso, así como las exhibiciones relacionadas con el trabajo ganadero y el manejo tradicional de animales. El programa se completará con visitas guiadas a los distintos espacios de la feria, presentaciones y degustaciones especializadas, así como actividades divulgativas para acercar al público la realidad del sector ganadero navarro.