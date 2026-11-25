PAMPLONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Moventis TCC Pamplona, con la autorización de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP), ha puesto en marcha, tras una primera fase de ensayos técnicos sin personas viajeras iniciada la pasada semana, una nueva fase de su programa de evaluación de autobuses eléctricos.

Esta nueva fase supondrá la incorporación al servicio de un vehículo 100% eléctrico de 12 metros del fabricante Irizar. Desde este miércoles y hasta el próximo 4 de diciembre, el vehículo circulará con pasaje en las líneas 3, 12 y 21, permitiendo analizar su comportamiento en condiciones reales de operación y en distintos tipos de recorridos.

La iniciativa forma parte de un programa impulsado por Moventis TCC Pamplona para conocer de primera mano las soluciones tecnológicas que ofrece actualmente el mercado en el segmento de los autobuses eléctricos rígidos y articulados.

El objetivo es recopilar datos objetivos sobre aspectos como el consumo energético, la autonomía, el comportamiento en diferentes condiciones climáticas y las necesidades operativas que plantea este tipo de vehículos.

Durante los próximos meses está previsto continuar realizando pruebas con vehículos de distintos fabricantes con el fin de "disponer de información técnica contrastada que facilite la planificación de futuras renovaciones de flota".

INFORMACIÓN A LAS PERSONAS USUARIAS

Debido a que el vehículo en pruebas no dispone de la imagen corporativa habitual de las villavesas del Transporte Urbano Comarcal y tampoco está integrado en el Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) utilizado por la flota, durante los días en los que preste servicio "podrán producirse incidencias puntuales" en la información en tiempo real de las líneas 3, 12 y 21.

Esta circunstancia "únicamente afecta a la localización y seguimiento del vehículo, así como a los tiempos estimados de llegada" mostrados en los distintos canales de información a las personas usuarias, "sin repercusión alguna en la prestación del servicio programado".