Autorizada una subvención de 2,8 millones para "avanzar en el proceso de reorientación y reposicionamiento" de Sendaviva

PAMPLONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha autorizado, en su sesión de este miércoles, dos subvenciones directas por un importe total de 2.842.354 euros para el Parque de la Naturaleza S.A.(PARQUENASA), entidad gestora del parque Sendaviva de Arguedas.

Al superar el millón de euros, la tramitación del expediente requiere de la aprobación del Ejecutivo foral. Esta aportación permitirá "seguir avanzando en el proceso de reorientación y reposicionamiento en el que está inmerso este equipamiento, con la finalidad de mejorar la experiencia que ofrece a sus visitantes e incrementar su efecto tractor en el ecosistema turístico de la Comunidad foral en general y de la Ribera, en particular".

Estas subvenciones del Ejecutivo foral apoyan las medidas contempladas en la nueva etapa de gestión de Sendaviva por parte de la sociedad pública NICDO, "centradas en el posicionamiento del parque como una infraestructura turística comprometida con el desarrollo territorial sostenible combinando ocio, educación, empresa y medio ambiente, en un modelo coherente con la identidad del parque y las necesidades del territorio".

El parque "apuesta por la diversificación de su público, la desestacionalización de visitas y su presentación como destino integrado con otras ofertas".