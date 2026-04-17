Auxiliados dos ciudadanos surcoreanos tras quedar atascados con su vehículo en una pista en el Alto del Perdón

Imagen del vehículo. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil de Navarra auxiliaron este jueves a dos personas de nacionalidad surcoreana que habían quedado atascados con su vehículo en una pista forestal, en el alto del Perdón.

Los hechos ocurrieron sobre las 17.40 horas. La patrulla en servicio de la Oficina Móvil de Atención al Ciudadano de la Guardia Civil recibió aviso de su central comunicando que la Embajada de Corea del Sur en Madrid solicitaba ayuda para dos súbditos de su país, quienes se encontraban con su vehículo bloqueado a causa del barro, tras meterse en una pista forestal. Enviaron su ubicación mediante un terminal móvil.

Una vez en la zona, los agentes tuvieron que dejar el vehículo oficial y continuar la búsqueda a pie debido a las dificultades del terreno. Finalmente, lograron localizar a los dos ocupantes, que se encontraban en buen estado físico, aunque presentaban un notable estado de nerviosismo, ha informado la Guardia Civil en una nota.

En el lugar se comprobó que el vehículo se encontraba semihundido en el fango, impidiéndole continuar la marcha. Tras tranquilizar a los afectados, los agentes procedieron al rescate del vehículo, logrando finalmente extraerlo. Ya en una zona segura, los ciudadanos manifestaron que, tras realizar una visita turística en el Alto del Perdón, introdujeron en el sistema de navegación la dirección de su hotel en Pamplona, siendo guiados erróneamente por una pista forestal hasta quedar atrapados, motivo por el cual contactaron con su Embajada en Madrid para solicitar ayuda.

Finalizado el auxilio, la patrulla acompañó a los afectados hasta su alojamiento en Pamplona.