La avenida de Zaragoza se cierra al tráfico de lunes a miércoles entre la plaza de los Fueros y la plaza Felisa Munárriz

PAMPLONA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La avenida de Zaragoza, en Pamplona, se cortará al tráfico el lunes en ambos sentidos, en el tramo comprendido entre la plaza de los Fueros y la plaza Felisa Munárriz, para realizar labores de asfaltado. El objetivo es que las obras concluyan el miércoles y esta vía pueda reabrirse a la circulación a partir de la tarde. La circulación de entrada y salida de la ciudad se desviará por rutas alternativas.

El cierre comenzará a primera hora del lunes, con la instalación de vallas de corte del tráfico ya desde las 7.30 horas. Se procederá al fresado de ambos sentidos de la circulación y se realizarán labores de saneo y refuerzo del firme en la zona de paradas del transporte urbano comarcal. El martes se llevará a cabo el asfaltado. Está previsto iniciar los trabajos en sentido salida y, posteriormente, ejecutar los carriles de sentido entrada a la ciudad. Una asfaltada la vía, se procederá al pintado de la señalética horizontal.

Si la meteorología lo permite y no surgen imprevistos, el objetivo es que para las 15 horas pueda reabrirse el tráfico en sentido salida de la ciudad y a media tarde puedan abrirse los carriles en sentido entrada, ha informado el Ayuntamiento.

Estas actuaciones supondrán la reordenación del tráfico en la zona mientras duren los trabajos. En concreto, las villavesas que atraviesan este tramo de la avenida de Zaragoza se desviarán por la calle Abejeras. Por su parte, para los vehículos particulares, desde Policía Municipal recomiendan distintos desvíos. Así, para los vehículos que se dirijan al centro de la ciudad, propone que, desde la rotonda de la plaza Felisa Munárriz giren hacia la calle Río Ega, en dirección a la calle Erletokieta, para incorporarse al barrio de Iturrama y acceder a la plaza de los Fueros desde la calle Vuelta del Castillo.

Desde la misma plaza Felisa Munárriz, también se podrá girar a la calle Sangüesa, para acceder al centro desde el barrio de Milagrosa, por la calle Julián Gayarre. Para quienes accedan a los barrios del sur-este de la ciudad, como Milagrosa, Arrosadia y Lezkairu, se propone hacerlo por la calle Sadar, a través de la rotonda de Sabicas, evitando así el acceso a la zona alta de la avenida de Zaragoza.

Los accesos a los garajes ubicados en el tramo afectado por las obras quedarán limitados según las fases del asfaltado. Aquellos vecinos con tarjeta de residente podrán estacionar en el entorno de la calle Julián Gayarre y adyacentes o en el entorno de Abejeras. Aquellos que carezcan de tarjeta deberán hacerlo en los aparcamientos disuasorios de la avenida de Zaragoza a la altura de la calle Mochuelo y Río Irati.

LA CALLE ITURRAMA, YA LISTA

La calle Iturrama, que ha sido sometida a un trabajo de reasfaltado a lo largo de esta semana, se abrirá este sábado al tráfico. Los trabajos, desarrollados entre el miércoles y este viernes, han afectado al tramo comprendido entre el Boulevard de Iturrama, donde se detectaron diversas deformaciones y un ligero hundimiento en la zona rodada, ya que la capa superior del asfalto tiene una resistencia menor a la prescrita.

Según ha indicado el Ayuntamiento, las deformaciones y hundimientos se identificaron en el mes de junio de este año y, desde entonces, se ha realizado el seguimiento correspondiente. La empresa constructora encargada de la ejecución de las obras ha realizado las labores de reparación estos días. El miércoles y el jueves se cerró al tráfico el sentido de circulación desde Esquíroz a Iñigo Arista, y ayer y hoy, en sentido contrario, de Íñigo Arista a la calle Esquíroz.