Las avenidas de Pío XII y Barañáin quedarán conectadas para final de año a través del carril bici en la calle Irunlarrea

PAMPLONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Desde el pasado mes de julio se están ejecutando las obras para la construcción de un carril bici y la mejora de la movilidad en la calle Irunlarrea, en el tramo comprendido entre las avenidas de Pío XII y Barañáin. Las obras van a llegar a su ecuador y ya se pueden ver las actuaciones realizadas, principalmente, entre Pío XII y la plaza Protomedicato. La Gerencia y la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona han visitado este miércoles unos trabajos que se prevé que concluyan para finales de año. La UTE Urbanismo Táctico Pamplona fue la adjudicataria del contrato para ejecutar este carril bici con un presupuesto de 549.984,40 euros y un plazo de ejecución de 5 meses.

Por el momento, se han ampliado las aceras entre la avenida de Pío XII y la rotonda de Boticario Viñaburu con la demolición del murete que la separaba de la zona verde y se ha intervenido en las aceras ente la rotonda y el primer paso peatonal entre el aparcamiento y la plaza Protomedicato. En ese mismo punto, se están iniciando los trabajos para elevar el paso peatonal. El carril bici, a falta de la pintura, estaría listo hasta la plaza Protomedicato. Se ha avanzado la parada del transporte urbano comarcal frente de la Clínica Universidad de Navarra y se han realizado labores de asfaltado en los pasos peatonales y en el tramo entre el paso peatonal de plaza Protomedicato y la rotonda.

El carril bici de Irunlarrea tendrá alrededor de 600 metros, será bidireccional y con una anchura de 2,75 metros. Al carril bici, se suma la ampliación de las aceras existentes y la construcción de pasos peatonales elevados. Se actúa, asimismo, sobre el transporte urbano comarcal con la implantación de paradas avanzadas y se busca el calmado del tráfico con la reducción de la anchura de los carriles de circulación. Esta intervención se enmarca en el objetivo de lograr un modelo de desarrollo sostenible, fomentando una movilidad basada en la sostenibilidad del sistema, la accesibilidad, la seguridad y la eficiencia, así como la mejora de la calidad de vida, el dinamismo económico y la integración de todos los colectivos y personas.

CARRIL BICI Y PARADAS AVANZADAS

Desde el carril bici de la avenida de Pío XII se gira hacia Irunlarrea y se continúa por la derecha hasta el primer paso peatonal. El carril bici cruzará a la parte izquierda y se mantendrá ya en ese sentido hasta la avenida de Barañáin. Discurrirá por la calzada hasta el siguiente paso peatonal, que se ha sobreelevado, frente a la CUN. A partir de ese paso, el carril bici se traslada a la acera y atravesará por detrás la parada del transporte urbano comarcal.

El carril bici discurrirá por el perímetro de la acera y el vial hasta el nuevo paso peatonal sobre elevado de la plaza Protomedicato. Para ese tramo del carril bici, se ocuparán algunos tramos de zonas ajardinadas que se convertirán en tramos de acera. A partir del paso peatonal de la plaza Protomedicato, el carril bici discurre de forma continua por la calzada de la calle Irunlarrea hasta la conexión con el carril bici de la avenida de Barañáin. Únicamente se realizará un pequeño desvío para salvar por detrás la parada avanzada de transporte urbano comarcal frente a las entradas del Centro de Consultas Príncipe de Viana y de Virgen del Camino. Este carril bici conectará con el de la avenida de Barañáin en el paso peatonal de la margen izquierda, ha informado el Ayuntamiento.

Parte de este nuevo carril bici transcurre por la calzada, principalmente, entre la avenida de Barañáin y la rotonda con la Boticario Viñaburu. Se trata de tramo restringido al tráfico desde hace unos meses y con una anchura excesiva de sus carriles, por lo que no será necesario eliminar carriles de circulación. Finalizadas las obras, los carriles de circulación tendrán una anchura de al menos tres metros, además del consiguiente carril bici construido.