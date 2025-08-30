Averiado un tren de mercancías peligrosas en Biurrun-Olcoz

PAMPLONA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un tren que transportaba mercancías peligrosas ha sufrido una avería a la altura de la antigua estación ferroviaria de El Carrascal / Biurrun-Olcoz. Más de tres horas después, ha continuado su marcha con destino de Madrid.

La avería se ha producido sobre las 7.05 horas de este sábado. La locomotora de un tren de 19 vagones con gas inflamable Isobutanol ha sufrido una avería eléctrica, sin que haya existido riesgo de fuga de gas, según ha informado la Guardia Civil. El itinerario de la unidad era Barcelona-Madrid.

El conductor de la locomotora se ha dirigido en taxi a Pamplona y ha regresado con una máquina tractora nueva para remolcar, mientras que la patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto de Tafalla de la Benemérta ha permanecido en custodia.

Tras acoplar la tractora nueva y realizar las correspondientes pruebas y autorizaciones pertinentes, la unidad ferroviaria ha iniciado de nuevo su viaje a las 10.30 horas.