Avisos por calor este fin de semana en toda Navarra

Archivo - Imagen de archivo de varias personas bañándose en el río Arga. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas harán que, desde este jueves, se activen avisos meteorológicos en el sur de Navarra. Una situación que se extenderá a todo el territorio de la Comunidad foral a partir del viernes.

Según informan desde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la Ribera del Ebro estará en aviso amarillo -peligro bajo- por calor este jueves entre las 13.00 y las 20.59 horas. Las temperaturas podrán llegar hasta los 36 grados de máxima.

El aviso en el sur de Navarra subirá el viernes a nivel naranja -peligro importante- ante la previsión de que se alcancen los 39 grados. El resto del territorio de la Comunidad foral estará en aviso amarillo con una máxima prevista de 38 grados en la zona centro, 37 grados en la vertiente cantábrica y 36 grados en el Pirineo navarro.

Ya el sábado, toda Navarra estará en aviso amarillo por temperaturas máximas. Según las previsiones de AEMET, se alcanzarán los 38 grados en el centro y Ribera del Ebro, los 37 grados en la vertiente cantábrica y los 36 en el Pirineo navarro.