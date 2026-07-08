Avisos por calor y tormentas en gran parte de Navarra

PAMPLONA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ola de calor persiste este miércoles en la Comunidad foral en una jornada en la que también se podrán registrar tormentas en gran parte del territorio, según indican desde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La Ribera estará, entre las 13.00 y las 20.59 horas, en aviso naranja por temperaturas máximas, que podrán llegar hasta los 39 grados. El centro, donde se alcanzarán los 37 grados y, localmente, los 39-40 grados, y el Pirineo, con una máxima de 35 grados, estarán en aviso amarillo.

Además, este miércoles estas tres zonas estarán en aviso amarillo por tormentas, entre las 13.00 y las 20.59 horas. Según indican desde la AEMET, estas tormentas irán acompañadas de rachas fuertes o muy fuertes, chubascos y posible granizo.

El jueves estarán en aviso naranja por calor la Ribera del Ebro y el centro, con una máxima prevista de 39 grados, así como el Pirineo navarro, por máximas de hasta 37 grados. Estas tres zonas estarán, además, en aviso amarillo por lluvias y tormentas desde las 16.00 y durante el resto del día. La AEMET prevé que se acumulen unas precipitaciones de 15 litros por metro cuadrado en una hora y que las tormentas vengan acompañadas de rachas muy fuertes de viento y posible granizo.

Ya el viernes, el centro, Ribera del Ebro y Pirineo estarán en aviso amarillo por temperaturas máximas, pudiendo alcanzar los 36 grados en las dos primeras zonas y los 34 grados en la última.