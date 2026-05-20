Ayres del Soto, ganador de la Semana de la Croqueta de Navarra

PAMPLONA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El bar Ayres del Soto ha sido el ganador de la IX Semana de la Croqueta de Navarra con su elaboración de croqueta de espárrago fresco, trufa y perretxico con gel de yema curada.

El segundo premio ha sido para el bar Olio Pizza, por su croqueta de Euskal Txerri y leche fresca infusionada con jamón Maskarada, y el tercer premio se ha concedido a Ceniza Urban Grill, por su guiso de gallina con base de aji amarillo y toque picante.

También ha habido una mención especial al San Nicolás La Cocina Vasca por su croqueta de txangurro, gamba y curry verde.

El jurado ha emitido su fallo este miércoles tras la final celebrada en la Cooperativa de Hostelería de Navarra, en un acto que ha contado con la presencia Mikel Arméndariz, concejal de Pamplona; Alberto Ecay, director del Servicio de Desarrollo Territorial Sostenible del Turismo del Gobierno de Navarra; Beatriz Huarte, de la Asociación Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería (Anapeh); Carlos Albillo, de la Asociación del Casco Antiguo de Pamplona, y Alvaro Urdánoz, de Harinas Urdánoz.

En otras categorías que incluía la Semana de la Croqueta han resultado galardonados el Bar Garés, con el Premio a la Creatividad; el Lomo Bajo, con el Premio a la Croqueta Tradicional; TorinoBerria, Premio al Mejor Punto de Fritura; La Ideal Mar, Premio a la Máxima Cremosidad; Gazta, Premio al Mejor Rebozado; Avenida, distinción al mejor maridaje con vino; y Ayres del Soto, Premio Especial La Culinaria.

El jurado ha estado compuesto por David Yárnoz, cocinero y propietario del restaurante El Molino de Urdaniz; Veronica Rodero, propietaria del restaurante Rodero; Jaione Aizpurua, sumiller y jefe de sala el restaurante Kabo; Javier Diaz, cocinero del restaurante Alhambra; Iván Sánchez, de I+D Frisa-La Culinaria, y Roberto Cámara, periodista y director de Navarra Televisión.