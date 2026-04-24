Las ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos y de puntos de recarga se podrán solicitar a partir del 1 de mayo

PAMPLONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las ayudas del Plan Tximista Auto 2026, la convocatoria de ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos y de puntos de recarga que se anunció el pasado mes de febrero, se publicarán en el BON el jueves 30 de abril y se podrán solicitar a partir del 1 de mayo.

De esta forma, las personas que hayan comprado un vehículo eléctrico o instalado un punto de recarga en este año 2026 podrán solicitar la ayuda correspondiente a partir del próximo viernes 1 de mayo.

Esta convocatoria que el departamento de Industria, de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra presentó el pasado 16 de febrero tiene un presupuesto de 4,7 millones de euros. De ellos, 3,7 millones irán destinados al vehículo eléctrico y un 1 millón para la infraestructura de recarga.

La ayuda se podrá solicitar a través del catálogo de trámites de la página web del Gobierno de Navarra. Esta página mostrará, además, un contador automático, para informar a las personas solicitantes de la previsión de fondos disponibles en ese momento.

Esta convocatoria incentiva la compra de los vehículos fabricados en Europa. En ese caso, las personas que la soliciten podrán obtener hasta 5.500 euros por su nuevo vehículo eléctrico puro. Si el vehículo ha sido ensamblado fuera de Europa, se podrán obtener hasta 3.000 euros.

A estas cuantías se podrán sumar los ingresos por la emisión de Certificados de Ahorro Energético y las deducciones fiscales de hasta un 35% para vehículos eléctricos puros y de un 25% para la infraestructura de recarga.

NUEVAS AYUDAS PARA LOS TALLERES MECÁNICOS Y ESTUDIOS DE VIABILIDAD

Además del Plan Tximista Auto 2026, el Servicio de Transición Energética ha lanzado dos nuevas convocatorias de ayudas dirigidas a los talleres mecánicos y a las empresas.

La primera está centrada en los talleres mecánicos para apoyar su transición al vehículo eléctrico. Esta convocatoria cuenta con un presupuesto de 350.000 euros y los talleres podrán subvencionar las inversiones en equipos, infraestructuras, herramientas y diagnósticos para poder adaptarse a la reparación de vehículos eléctricos.

Las empresas podrán obtener hasta 30.000 euros. Esta ayuda se publicará en el Boletín Oficial de Navarra el próximo 5 de mayo y el plazo de solicitud será de dos meses a partir de esa fecha.

La segunda convocatoria cuenta con un presupuesto de 42.383,50 euros para subvencionar la realización de estudios de viabilidad de las empresas para la transición de sus flotas a otras más sostenibles.

Estos estudios de viabilidad analizarán la eficiencia energética, los costes y los beneficios de la transición a vehículos limpios (eléctricos, combustibles alternativos); así como modelos de movilidad inteligente, y/o modelos de movilidad compartida de última milla.

También se incluirán el análisis de datos para optimizar rutas y mantenimiento, y para mejorar la sostenibilidad empresarial mediante tecnologías como la telemetría, la gestión de la economía circular y la planificación estratégica.

Las empresas que soliciten esta ayuda podrán obtener hasta 6.000 euros. Esta convocatoria se publicará en el BON el próximo 12 de mayo y tendrá un plazo de solicitud de un mes.

Con el objetivo de poder informar sobre estas convocatorias, el Servicio de Transición Energética realizará próximamente varios webinars.