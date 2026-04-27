El Ayuntamiento abrirá en mayo las subvenciones a la rehabilitación, que alcanzarán los 2,6 millones

PAMPLONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona abrirá en mayo las tres convocatorias de subvenciones de rehabilitación que se conceden en la ciudad. En total, con esas tres convocatorias, se destinarán al menos 2,6 millones de euros a la rehabilitación del parque de viviendas de Pamplona.

Las subvenciones cubren tres ámbitos diferentes. Por un lado, las subvenciones de rehabilitación integral de edificios individuales que se ofertan prioritariamente a comunidades, para obras terminadas, y se abonan contra factura. Esta subvención para 2026 está ya aprobada y en vías de publicación en la base nacional y tiene consignado como importe inicial 450.000 euros, aunque se estima que llegará a un montante final de al menos 1,45 millones de euros, gracias a la incorporación de remanentes, según ha explicado el Ayuntamiento en una nota.

Además, en el mes de mayo saldrá adelante la subvención prevista para los Proyectos de Intervención Global (PIG), unos instrumentos urbanísticos que buscan la rehabilitación de conjuntos de edificios con problemas similares para mantener soluciones coordinadas y que están dotadas con aproximadamente 135.000 euros. Finalmente, también en mayo, se publicarán las subvenciones para pagar los costes de los anteproyectos de rehabilitación, con 20.000 euros.

El concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030, Joxe Abaurrea, y la directora del área, Uxua Domblas, han presentado los datos de las inversiones ejecutadas en las dos últimas convocatorias de estas subvenciones, una herramienta que representa una forma de trabajo conjunto de los sectores público y privado en la regeneración urbana.

Según sus datos, por un lado, han sido 24 los expedientes de rehabilitación integral de edificios (2,6 millones de euros sumando los dos ejercicios anteriores) que benefician a un total de 209 viviendas; además, se han ejecutado 78.200 euros en convocatoria de Proyectos de Intervención Global (PIG), y se han tramitado siete expedientes por un importe de 21.000 euros en las subvenciones a anteproyectos del año 2024 (en 2025 no hubo esta modalidad).

La rehabilitación del parque de viviendas de la ciudad es uno de los ejes de desarrollo estratégico del Consistorio, en el marco de la implementación del Plan de Vivienda del Ayuntamiento de Pamplona, un plan que quiere fomentar la vivienda asequible en el conjunto de la ciudad y la regeneración urbana.

Las dos actuaciones más relevantes en esta etapa han sido, por un lado, la aprobación de la nueva Ordenanza Reguladora de las Ayudas Municipales a la Rehabilitación de Edificios, elaborada en 2023 por el Ayuntamiento, que engloba por primera vez toda la ciudad con el máximo de ayudas y, por el otro, la puesta en marcha en 2024 de las oficinas verdes como oficinas de proximidad y trabajo sobre el terreno. En la actualidad estas oficinas ya llegan a tres y se ubican en Milagrosa-Arrosadía, Rochapea y Txantrea. La misma función que desempeñan estas oficinas verdes también la asumirá próximamente PCH en el Casco Antiguo. La ordenanza regula las ayudas municipales en materia de rehabilitación, accesibilidad y eficiencia energética, dando prioridad a las comunidades de propietarios frente a propietarios individuales.

Además, a los 1,6 millones de euros en subvenciones por rehabilitación, se suma otro millón de euros para financiar convenios con comunidades. El sistema, anterior a 2023, se articuló sobre la fórmula de convenio para apoyar las zonas vulnerables en barrios de rehabilitación preferente en la ciudad, ya que inicialmente las subvenciones de rehabilitación solo cubrían Casco Antiguo y Ensanches. El último de los convenios ha sido el de Santa Engracia.