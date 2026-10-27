El Ayuntamiento acuerda avanzar en la creación de un convenio intermunicipal para la atención a personas sin hogar

PAMPLONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Asuntos Ciudadanos del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este martes, con los votos a favor de EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin y las abstenciones de UPN y PP, una declaración para avanzar en un convenio intermunicipal para atención a personas sin hogar de la Comarca de Pamplona.

En concreto, en la declaración, propuesta por el PSN, se acuerda "avanzar en la elaboración y suscripción de un convenio intermunicipal entre los ayuntamientos de la Comarca de Pamplona para la atención a personas sin hogar".

En un segundo punto, se apuesta por convocar una reunión intermunicipal "cuanto antes" para "dar pasos significativos en la suscripción de este convenio". En tercer lugar, se acuerda determinar un calendario de trabajo con el resto de ayuntamientos para el desarrollo de dicho convenio.

Por último, se apuesta por "estudiar la coordinación del programa Etxe Bat-Un Hogar en clave comarcal con el objetivo de ampliar los recursos habitacionales disponibles y facilitar una respuesta coordinada al sinhogarismo y a las situaciones de emergencia habitacional en el conjunto de la Comarca de Pamplona".