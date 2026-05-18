El Ayuntamiento de Arguedas condena el presunto asesinato machista cometido en la localidad

PAMPLONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Arguedas ha condenado este lunes el presunto asesinato machista cometido en la localidad y ha convocado un minuto de silencio este martes, 19 de mayo, a las 12 horas frente a la Casa Consistorial.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha trasladado su "más firme condena" ante el presunto asesinato por violencia de género y ha mostrado "la máxima consternación y dolor ante este trágico suceso". También ha trasladado "todo el apoyo, cariño y cercanía a la familia y entorno de la víctima en estos momentos de enorme sufrimiento".

"El Ayuntamiento de Arguedas manifiesta, además, su rechazo absoluto a cualquier forma de violencia contra las mujeres, una lacra social que sigue golpeando a nuestra sociedad y que exige el compromiso firme de todas las instituciones y del conjunto de la ciudadanía para su erradicación", han añadido desde el Consistorio.

Como "muestra de duelo, respeto y condena", el Ayuntamiento ha convocado un minuto de silencio este martes a las 12 horas frente a la Casa Consistorial, "invitando a vecinos y vecinas a sumarse a este acto de repulsa y solidaridad".

"El Ayuntamiento de Arguedas reafirma su compromiso en la lucha contra la violencia machista y recuerda la importancia de seguir trabajando desde todos los ámbitos para construir una sociedad libre de violencia contra las mujeres", han añadido desde el Consistorio.