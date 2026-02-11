El Ayuntamiento de Arguedas obtiene casi 300.000 euros del PIL para la renovación integral de la calle Bardenas

PAMPLONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Arguedas ha obtenido 299.730,80 euros de financiación a través del Plan de Inversiones Locales (PIL) para ejecutar la renovación integral de la calle Bardenas, una actuación que incluye tanto la renovación completa de las redes de servicios como la pavimentación y reurbanización de la vía.

Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, la intervención, incluida en la relación provisional de inversiones admitidas en el PIL para el periodo 2026-2028, responde a una necesidad técnica acreditada, ya que la calle Bardenas presenta redes de saneamiento con más de cuatro décadas de antigüedad, un pavimento y unas aceras en mal estado y problemas recurrentes de encharcamientos en episodios de lluvia, lo que hace necesaria una actuación integral y no puntual.

En concreto, el PIL financiará la renovación de las redes de la calle Bardenas con una aportación de 134.326,69 euros, así como la pavimentación de la vía con otros 165.404,11 euros, lo que suma una financiación total de 299.730,80 euros.

La actuación contempla la renovación de las redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales, sustituyendo la actual red unitaria por un sistema separativo, con el objetivo de mejorar la evacuación de aguas y el funcionamiento general de las infraestructuras.

En cuanto a la reurbanización, el proyecto prevé la renovación completa del pavimento. Además, las aceras garantizarán un ancho mínimo de paso libre de 1,15 metros, mejorando de forma notable las condiciones de accesibilidad y continuidad de los recorridos peatonales, y se ampliarán allí donde sea técnicamente viable.

Asimismo, se reconfigurarán los bordillos y los pasos peatonales para adaptarlos a la normativa de accesibilidad vigente y se mejorará la recogida de aguas, corrigiendo los problemas existentes.

La actuación incluye también la incorporación de nuevas canalizaciones subterráneas para alumbrado y otros servicios, lo que facilitará futuras instalaciones sin necesidad de volver a levantar el pavimento.

El alcalde de Arguedas, José Luis Sanz, ha señalado que "esta actuación responde a una necesidad técnica evidente y nos permite dar una solución integral a una calle que llevaba años requiriendo una intervención completa".

Asimismo, ha subrayado que "el trabajo previo del Ayuntamiento, con proyectos bien definidos y técnicamente maduros, es fundamental para poder acceder y obtener fondos externos en convocatorias como el Plan de Inversiones Locales".

En este sentido, ha explicado que la actuación presentada este miércoles es una intervención parcial, para la que se han obtenido los fondos del PIL, y que forma parte de un proyecto global de más de dos millones de euros, para el que el Ayuntamiento ha solicitado financiación al Gobierno de Navarra, y que incluye el tramo restante de la calle Bardenas, las calles Diputación, Cortes de Navarra, San Francisco Javier, Sancho Ramírez y Fray Ramón Zubieta.

Por eso, Sanz ha pedido al Gobierno de Navarra que "aumente la financiación de los PIL para poder continuar con la renovación y el mantenimiento de nuestras calles".