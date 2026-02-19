El Ayuntamiento convoca pruebas para la contratación temporal de auxiliares de Protección Civil, con euskera como mérito

PAMPLONA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha convocado pruebas selectivas para elaborar una lista de contratación temporal de auxiliares de Protección Civil, que tiene en cuenta el conocimiento de euskera como mérito.

Esta lista servirá para contratar a personal para las fiestas de San Fermín, así como para otras necesidades que registre el Ayuntamiento, como el apoyo puntual para eventos culturales.

La convocatoria se ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de Navarra número 36 y las bases se pueden consultar en la página web municipal www.pamplona.es.

Como novedad, en esta convocatoria se tiene en cuenta el conocimiento de euskera, que se valora como mérito tras la fase selectiva. El nivel de euskera se debe acreditar en el momento de presentar la instancia de participación en la convocatoria. El título de B1 se valorará con 4 puntos; el de B2, con 8 puntos, y el C1, con 12 puntos.

Para algunos puestos, como la Oficina de Objetos Perdidos, es obligatorio el título de C1 de inglés, y para otros, el permiso de conducir vehículos de clase C.

Para concurrir a esta convocatoria hay que tener nacionalidad española, de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado incluido en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por España, que contemplen la libre circulación de trabajadores; también podrán participar cónyuges y descendientes.

Es necesario tener cumplidos dieciocho años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa, y acreditar el Certificado de Escolaridad o titulación equivalente.

Las solicitudes se presentan de forma telemática en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Pamplona, hasta el lunes 2 de marzo.

En el momento de la inscripción se debe aportar copia del DNI o documento que acredite la identidad y nacionalidad de la persona aspirante, el Certificado de Escolaridad o titulación equivalente, y el resto de titulación, según los casos: permiso de conducir tipo C, título C1 de inglés y título de euskera.

Las personas con discapacidad reconocida pueden solicitar adaptaciones de tiempos y medios.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Pamplona aprobará la lista provisional de personas admitidas y excluidas, que se hará pública en la web del Ayuntamiento de Pamplona.

Terminado el plazo de reclamaciones, se aprobará la lista definitiva, junto con la fecha y lugar de realización de la prueba de selección.

PROCESO SELECTIVO

La convocatoria contempla un máximo de 112 puntos en el proceso selectivo. Por una parte, se realizará la prueba selectiva, tipo test, con varias alternativas de respuesta para cada pregunta, de las que solo una será válida, que podrá incluir distintos tipos de preguntas, situacionales o de cultura general, principalmente relacionadas con la geografía práctica de Pamplona.

El criterio de valoración de la prueba, la penalización de los errores en las preguntas con diferentes alternativas de respuesta, así como la duración se detallarán antes del comienzo de la misma.

La prueba selectiva se calificará con un máximo de 100 puntos. Superarán la prueba aquellas personas que obtengan, al menos, el 30 por 100 de la puntuación máxima establecida en la prueba (30 puntos).

Tras la prueba selectiva, se valorarán los méritos a las personas que la hayan superado y acreditaron su titulación de euskera al inscribirse.