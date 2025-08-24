El Ayuntamiento de Corella ofrece ayudas para la instalación de ascensores

PAMPLONA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Corella ha aprobado en pleno la concesión de ayudas municipales para la instalación de ascensores en comunidades de vecinos y viviendas particulares.

Aunque esta ayuda irá destinada a obras de nueva construcción, serán subvencionables las obras finalizadas desde el 1 de enero de 2023.

Se trata de una subvención a fondo perdido por importe del 5.5% del presupuesto de ejecución material de la obra. Estas ayudas económicas serán compatibles con la obtención de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones que tengan idéntica finalidad, según ha explicado el Ayuntamiento.

Para acceder a estas ayudas del Consistorio, todas las actuaciones deberán adecuarse a la Normativa Urbanística Municipal. Además, las obras se recogerán necesariamente en un presupuesto detallado, con mediciones y precios unitarios, o proyecto técnico en su caso. Se deberán rellenar los impresos oficiales establecidos con aportación de la documentación que sea requerida.