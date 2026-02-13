El Ayuntamiento estudia ampliar la Zona de Estacionamiento Regulado en Rochapea Sur y cubrir las 24 horas toda la semana

Imagen de un aparcamiento de zona azul en la Rochapea - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona estudia ampliar experimentalmente la Zona de Estacionamiento Regulado (ZER) en Rochapea Sur para que esta regulación cubra las 24 horas del día durante toda la semana, de cara a "hacer efectiva la posibilidad de rescatar 700 plazas para residentes".

Este es uno de los temas que ha tratado este viernes la Junta de Movilidad del Consistorio, con el objetivo de "mejorar el aparcamiento de residentes de las zonas 8 y 1, y paliar los posibles problemas que supondrá eliminar una parte de Anelier".

La decisión, respaldada este viernes en el seno de la Junta, se cimenta en un estudio de la concesionaria de la gestión de la Zona de Estacionamiento Regulada, Dornier, realizado en enero en 18 espacios de aparcamiento de Rochapea Sur.

Se trataba de "entender las pautas de funcionamiento del estacionamiento en esas calles y cuantificar el contraste que existe entre los momentos de libre estacionamiento y los momentos y zonas las que está activo el sistema de estacionamiento regulado". Así, durante 4 días se realizaron 8.630 lecturas de matrículas en las 1.760 plazas afectadas por el estudio.

El estudio recoge el dato de que la ocupación de la tarde-noche es "muy alta en general" (93%), y que cerca de un 35 o 40% del total de matrículas corresponden a vehículos con tarjetas de otros sectores.

La franja de mayor ocupación detectada es jueves y viernes noche, sábados y festivos. Esta "saturación" hace que "en la mayoría de las calles analizadas hubiera un alto número de coches mal aparcados en intersecciones, plazas de motos, pasos de cebra y contenedores".

El informe concluye que "parece evidenciarse una saturación de plazas fuera del horario de regulación del estacionamiento en vía pública, posiblemente motivado por la utilización de esta zona como aparcamiento disuasorio para acceder al Casco Antiguo", es decir "al intrusismo en el sector por usuarios ajenos al barrio que utilizan estas plazas para acceder a zonas de ocio".

Este estudio refrenda también otro trabajo anterior elaborado por la misma concesionaria en octubre de 2024 "que ya apuntaba a estas mismas conclusiones".

UNA MEDIDA QUE SE APLICARÁ EN 16 CALLES Y EN DOS APARCAMIENTOS

La nueva regulación afectaría inicialmente al espacio delimitado por la calle Río Arga, la calle Ochagavía y el paseo de los Enamorados, buscando ampliar plazas de estacionamiento para residentes y la expectativa es que, además, consiga una reducción de tráfico "de agitación" (el que busca aparcamiento) "con la consiguiente reducción de emisiones de CO2 y ruido, y la eliminación de estacionamientos indebidos".

La propuesta de este informe es hacer un trabajo piloto ampliando el horario de Zona Regulada en el área estudiada a todos los días del año y durante las 24 horas, ya que se observa que en horario regulado las plazas ocupadas por usuarios "foráneos" no alcanzan al 4% del total.

La medida afectará a un total de 16 calles y a los actuales aparcamientos de Anelier y Corralillos. Estas calles son: Izalzu, Jaurrieta, Oronz, Ezcároz, Joaquín Beunza, Arbizu, travesía del Río Arga, travesía de Las Huertas, travesía Bernardino Tirapu, Ochagavía, Carmen Baroja Nessi, Juslarrocha, Bernardino Tirapu, Río Arga, Esparza de Salazar y Sarriés.

Aunque la zona delimitada inicialmente es la acotada por la calle Río Arga, la calle Ochagavía y el paseo de Enamorados, en función del resultado de la experiencia el Ayuntamiento "estudiaría ampliar en un futuro la medida a otras zonas limítrofes", para el caso de que se hubiera generado "efecto frontera" o, incluso, trasladar la medida a otras zonas con necesidades similares.

No se baraja un horario menor a 24 horas, "ya que este invitaría a los visitantes a ocupar las plazas cuando quieren acceder a la ciudad, aunque sea con la obtención de tiquet por un espacio reducido de tiempo hasta la finalización del horario regulado, de forma que cuando los residentes regresen a sus viviendas, las plazas estarían ya ocupadas".

Además, el Ayuntamiento buscará el fomento de los aparcamientos disuasorios de la zona, tanto el ubicado en el propio barrio de la Rochapea (Cardenal Ilundain), como el denominado Trinitarios, que ofrece más de 600 plazas y la posibilidad de obtener un billete de transporte urbano. Esta apuesta "recanalizaría los flujos de tráfico en el barrio y mejoraría la movilidad Rochapea-Casco Antiguo".

700 PLAZAS "LIBERADAS" PARA USO DE RESIDENTES

En lo relativo a estacionamiento, el informe de Dornier establece que el número de plazas libres, que es de alrededor de un 50% en determinados momentos durante el horario de regulación, "pasa a ser prácticamente inexistente un sábado por la noche".

Así, en un cálculo sobre el total de plazas incluidas en el estudio, la empresa defiende que "podrían liberarse cerca de 700 plazas para el estacionamiento de residentes si se prolongará el horario de la Zona Regulada".

El informe establece que, con el cambio de regulación, incluso en el caso de que finalmente se redujera el solar de Anelier actualmente dedicado a aparcamiento, los residentes dispondrían de mayor número de plazas disponibles.

Este estudio y la consiguiente decisión están relacionadas también con el proyecto para completar el Paseo de Anelier donde el Ayuntamiento proyecta dar continuidad al bulevar hasta el parque fluvial a través de un corredor verde liberando, además, parcelas para levantar espacios dotacionales.

Para ulteriores momentos, se estudiará también la posibilidad de sectorizar la propia Rochapea para las personas residentes en dos subsectores diferenciados (Rochapea Norte y Rochapea Sur) o establecer la rotación forzada, "lo que se podrá hacer con carácter general en la ciudad cuando los parquímetros admitan la inclusión de matrículas".

Ese es uno los requisitos exigidos en la licitación en curso para la nueva adjudicación del servicio ZER y, "posiblemente, llevará a replantear la zonificación y equilibrio entre el número de plazas de cada tipología (azul y naranja)".

22 NUEVAS PLAZAS EN JUSLARROCHA

Por otra parte, se va a hacer una actuación en la calle Juslarrocha, con para habilitar 22 plazas de estacionamiento a través de un cambio de configuración de esa calle, en el tramo comprendido entre las calles Arbizu y Ochagavía. La idea sería convertir esa calle, actualmente de doble sentido, en una de sentido único.

El sentido elegido sería el que discurre entre la calle Arbizu dirección hacia Ochagavía, al ser complementaria la circulación con la de su calle paralela Carmen Baroja Nessi (también de un único sentido y el contrario de la calle Ochagavía).

Añadido a ese único sentido, se estacionaría en la parte izquierda en línea, mientras que junto a la acera derecha se estacionaría en espiga invertida.

En la calle Juslarrocha en los dos tramos comprendidos entre las calles Arbizu y Ochagavía, si se quedan en un solo sentido de circulación y se cambia el lado derecho de circulación sentido hacia Marcelo Celayeta, en el primer tramo (desde Ochagavía hasta Baroja Nessi) se pasaría de 12 a 20 estacionamientos (en plazas de batería en espiga invertida de 3 metros de ancho), y en el segundo tramo (entre Baroja Nessi y Arbizu), se pasaría pasaríamos de 22 plazas (hay un estacionamiento de motos y dos plazas de PMR) a 36 plazas.

Por la calle Juslarrocha, en días laborables circulan 1788 vehículos, contando los dos sentidos de circulación con 146 vehículos en el momento punta de tráfico, a las 19 horas.

Es el "ejemplo claro" de una calle de barrio con la mayor parte del tráfico dedicado a la entrada y salida de vecinos, por lo que Policía Municipal entiende que "dejar esta calle en un solo sentido de circulación no alteraría los tráficos de calles circundantes por el escaso volumen derivado".