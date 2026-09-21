El Ayuntamiento identifica 262 edificios con presencia de amianto y cifra en 6,75 millones el coste de su retirada

Imagen de la rueda de prensa - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 262 edificios ubicados en el término municipal de Pamplona contienen amianto, sobre todo en sus cubiertas y tejados, según el Censo Municipal de Amianto elaborado por el Ayuntamiento de Pamplona.

El concejal de Ciudad Habitable y Sostenible del Consistorio pamplonés, Borja Izagirre, y el director de Conservación Urbana, Patxi Iriarte, han presentado el censo en una rueda de prensa junto al concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030, Joxe Abaurrea.

El censo estima que la superficie de amianto alcanza los 222.581,51 metros cuadrados y calcula el coste de su retirada en 6,75 millones de euros. De los inmuebles inventariados, la mayoría se corresponden con usos industriales y están ubicados en el polígono de Landaben. Y, aunque se recogen 262 inmuebles, diez de ellos concentran el 49,7% de la superficie de amianto inventariada.

A todos ellos se suman varios edificios de titularidad municipal. En concreto, el censo hace referencia a las naves del antiguo Oscus, en la calle Navarrería, con una superficie de 2.200 metros cuadrados, donde los trabajos para la retirada del amianto concluyeron en febrero; y la Casa de las Mujeres, con una cubierta de 243 metros cuadrados, que también ha sido reformada este último año.

Quedan pendientes la eliminación del amianto de las cubiertas de Civivox Jus la Rocha y del albergue Paderborn, y de un edificio en San Jorge cedido Tasubinsa.

LOCALIZACIÓN, USOS Y SUPERFICIE ESTIMADO

El Censo Municipal de Amianto se configura como un instrumento de control para conocer las edificaciones con riesgo y poder así establecer un plan de retirada.

El censo incluirá la localización, el uso del inmueble, la superficie comprometida por la presencia de amianto y el estado de conservación de los elementos identificados, calificados como deficiente, regular o bueno. Además, incorpora cartografía. Todo ello "permitirá planificar la gestión y retirada con criterios técnicos, preventivos y de seguridad".

La base del censo radica en el inventario preliminar realizado por Gobierno de Navarra. El Ayuntamiento de Pamplona ha realizado una revisión de ese inventario, mediante la asistencia de personal técnico especializado.

Con ese fin se ha llevado a cabo un trabajo de campo, validando los datos, identificando nuevos elementos y evaluando el estado actual de cada inmueble.

Una vez elaborado el censo, el Ayuntamiento planificará ahora las actuaciones conforme al riesgo potencial de cada edificio y el estado de conservación de los elementos, prestando especial atención a los espacios usados preferentemente por menores.

El amianto, también conocido como asbestos, es un mineral fibroso compuesto por silicatos que, "durante años, se ha usado como elemento constructivo por su versatilidad y maleabilidad". Sin embargo, "se ha descubierto que tiene componentes cancerígenos en las fibras que lo integran, que pueden ser inhalados durante la manipulación".

Su uso en nuevas construcciones en España está prohibido desde 2002, y en el conjunto de la Unión Europea desde 2025. Ahora se está trabajando en la eliminación del existente en construcciones antiguas, para evitar que su rotura o manipulación pueda tener efectos nocivos en la salud de la población.

HORIZONTE: 2028

El objetivo a nivel nacional es que el amianto de instalaciones y emplazamientos públicos haya sido completamente retirado en 2028. Ese es el horizonte que marca la ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos contaminados para una economía circular.

Las intervenciones de retirada deben ajustarse al Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo y debe realizarse mediante gestores autorizados. Para ello, el Gobierno de Navarra ha habilitado una partida presupuestaria de 655.322 euros, para sufragar mediante convocatoria de ayudas la retirada y gestión del amianto en edificios privados no residenciales de empresas y particulares.

Estas ayudas cubren hasta el 90% del gasto, con un máximo de 30.000 euros por actuación, y exigen una inversión superior a 3.000 euros, IVA excluido, y la ejecución por empresas inscritas en el RERA.

Se subvencionarán actuaciones iniciadas desde el 1 de enero de 2026 y ejecutadas hasta el 30 de septiembre de 2026. Las solicitudes deben presentarse telemáticamente hasta el 31 de octubre de 2026, y serán resueltas por orden de presentación y mientras exista crédito.

Además, la ley foral 9/2025 prevé, para los expedientes de rehabilitación protegida cuya solicitud de calificación provisional se presente desde el 1 de enero de 2026, la posible concesión de una ayuda adicional para la retirada, manipulación, transporte y gestión de residuos de amianto por empresas autorizadas, también dirigidas a empresas y particulares. La cuantía máxima será la mayor entre 1.000 euros por vivienda y 12.000 euros por edificio objeto de rehabilitación.