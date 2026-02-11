El Ayuntamiento ha invertido alrededor de 457.000 euros en mejoras en el parque de la Taconera en los últimos 12 meses

Imagen de labores de operarios municipales en el parque de la Taconera - CRISTINA NUÑEZ BAQUEDANO-AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha invertido un total de 456.962 euros en mejoras o novedades en el parque de la Taconera en los últimos doce meses.

En concreto, el Consistorio ha destinado 212.164 euros a la pavimentación drenante del camino interior; 155.577 euros al traslado y restauración de las esculturas de los monarcas del palacio de Oriente; 57.221 euros a la limpieza e impermeabilización de la fuente de Julián Gayarre y 32.000 euros a la instalación del sistema de recirculación del agua.

Las seis esculturas de reyes de Navarra, trasladadas desde el paseo de Sarasate, y una fuente monumental que ahorra 100 metros cúbicos de agua al día son los nuevos elementos de mejora estética y ambiental que figuran en el parque de la Taconera.

Miembros de la Gerencia y la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona se han desplazado este miércoles a la zona que ocupan esas esculturas en el parque de la Taconera, cuyos jardines, diseñados en 1830, son los más antiguos de Pamplona.

Si la semana pasada se terminaba el traslado de los pedestales y las estatuas de los monarcas esculpidos en piedra caliza, en principio para el friso superior del palacio de Oriente (Madrid), a finales del año pasado se intervenía sobre la fuente ornamental de Julián Gayarre, dentro de los trabajos de mejora de las fuentes ornamentales de la ciudad y la instalación de sistemas de recirculación del agua.

Además, la pasada primavera el Ayuntamiento de Pamplona ya realizó la hidrolimpieza e impermeabilización de la fuente de piedra y mármol y remató el espacio de encuentro entre este elemento y el portal Nuevo de Eusa, pavimentando 2.300 m2 de camino interior con material drenante, y plantando árboles y nuevos parterres.

Son "muchos cambios en algo menos de 24 meses", y quienes han participado en la visita han recibido las explicaciones técnicas del funcionamiento del nuevo sistema de recirculación de agua de la fuente, basado en un aljibe de 500 litros de capacidad y un sistema de bombeo y recirculación del agua que ahorra alrededor de 100 metros cúbicos de agua por día de funcionamiento.

Además, se ha explicado el arreglo de tres sumideros que ha servido para corregir los problemas de encharcamiento en épocas de lluvia. Ese mismo efecto es lo que se pretendía con la pavimentación del camino interior de Vistabella, desde los fosos del minizoo, hasta el encuentro de este trazado con la calle San Roque y el espacio del Portal Nuevo.

INTERVENCIONES DE JARDINERÍA

Todas estas operaciones han ido, además asociadas a cambios vinculados a jardinería que el Consistorio ha abordado desde su propio Servicio de Zonas Verdes y las contratas que de él dependen.

Así, con la pavimentación se ha aprovechado para crear parterres nuevos cerca del portal Nuevo y, en el caso de la fuente, se ha vuelto a dotar al elemento de un parterre de rosales que recupera el diseño antiguo y aumenta la superficie drenante.

El parterre está delimitado por borduras de entre 50 y 60 cm de altura de Buxus sempervirens. Precisamente, la parte de ajardinamiento del espacio es lo que resta acometer para acomodar a los reyes, los nuevos integrantes del patrimonio escultórico del parque.

Lo previsto es que en las próximas semanas el personal municipal del parque cree cinco nuevos macizos de rosales para remarcar y realzar las seis estatuas, además de reparar los daños que han sufrido las zonas verdes por los trabajos de traslado y colocación de unas piezas que pesan entre 6 y 7 toneladas.

El servicio de Zonas verdes, que se encarga directamente de la gestión de los parques históricos, a lo largo del invierno ha plantado unos 15.000 bulbos de tulipanes, tres veces bulbos más que en la temporada anterior, eligiendo diferentes colores y distintas localizaciones del parque. Esas plantas florecerán para Semana Santa.

90.000 M2 DE HISTORIA Y PATRIMONIO ARTÍSTICO Y NATURAL

El parque de la Taconera cuenta con 90.000 metros cuadrados de jardines, una "gran variedad" de elementos vegetales, especies arbóreas y florales variadas, fosos y murallas. Está creado en un espacio vinculado a las murallas modernas en el que en su momento estaba prohibido construir: los baluartes de Taconera y Gonzaga.

Por su trazado, una para la movilidad peatonal y ciclista los barrios de San Juan y Casco Antiguo, desembocando en la plaza de la Virgen de la O y el paseo de Ronda.

Desde el punto de vista del patrimonio histórico artístico, este parque acoge obras escultóricas como la fuente de la Mariblanca (el Monumento a la Beneficencia), esculturas dedicadas a artistas como Hilarión Eslava o al tenor roncalés Julián Gayarre y, desde el pasado viernes, reyes de Navarra.

En lo relativo a patrimonio natural, entre las especies de este parque destacan hayas, magnolios y ginkgos biloba, además de laureles, acebos y una secuoya gigante de 40 metros de altura.

Uno de los árboles más llamativos es la sófora japónica, que se encuentra el 'Café vienés'; también se puede ver un tejo en espiral, un fresno y diversos parterres florales. Los espacios de la fortificación acogen, además, un minizoo.