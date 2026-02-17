El Ayuntamiento lanza una encuesta para "completar" el diagnóstico previo a la redacción del Plan de Convivencia

PAMPLONA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona va a realizar más de 800 encuestas telefónicas en castellano o euskera entre la población residente en la ciudad mayor de 16 años para "completar" el trabajo de diagnóstico previo a la redacción del Plan de Acción Municipal de Convivencia.

Será un muestreo aleatorio estratificado por sexo (hombres y mujeres) y grupos de edad (16-29, 30-44, 45-64 y 65 y más). Se trata, según se destaca desde la Oficina Estratégica, de "la plasmación del esfuerzo por integrar directamente la opinión ciudadana en el proceso de elaboración de un documento que aspira a garantizar una Pamplona democrática, plural y diversa, en la que se promuevan la igualdad, la libertad y el respeto".

Será también "la primera vez en la historia" que el Ayuntamiento de Pamplona "pregunte directamente a sus ciudadanos y ciudadanas sobre una cuestión clave para la ciudad como es la convivencia".

Técnicamente, el cuestionario ya está definido y se compone de 28 ítems con preguntas cerradas y una pregunta abierta. Las encuestas se realizarán a partir del 1 de marzo y durante un plazo aproximado de 10 días.

Se trata de analizar la percepción ciudadana en torno a diez temas concretos. Así, se abordarán aspectos como la memoria y las víctimas, el respeto a los derechos humanos, la diversidad de culturas y religiones, la diversidad sociopolítica, la erradicación del odio, el respeto al civismo, la igualdad de derechos, la sensibilización y educación, los derechos sociales e inclusión y el rol de las instituciones.

La muestra estadística "está calculada para garantizar un nivel de confianza del 95% y un margen de error de +-3,4%, con una distribución de la población según características clave, reduciendo posibles sesgos y permitiendo análisis diferenciados por sexo y edad".

La selección de individuos dentro de cada estrato se realizará de forma aleatoria. El universo de la encuesta busca "incluir a personas que no participan habitualmente en asociaciones, espacios formales de participación o procesos deliberativos".

Eso "permitirá, por un lado, escuchar directamente la voz representativa de la ciudadanía y, por otro, identificar posibles brechas entre el discurso institucional y asociativo, y la experiencia cotidiana de convivencia en barrios y espacios comunes".

Pero, además, esta encuesta "contribuirá a visibilizar realidades menos presentes en los espacios participativos formales, como las de personas jóvenes, población migrante no organizada, personas mayores, o ciudadanía que no se identifica con colectivos específicos, reforzando así el principio de inclusión que atraviesa el propio diagnóstico".

Finalmente, los resultados cuantitativos "permitirán priorizar ámbitos de actuación del futuro Plan de Convivencia, dotándolo de una base social más amplia y de indicadores que faciliten su seguimiento y evaluación".

Esta fase de pregunta directa a la ciudadanía complementa una anterior, ya realizada, en la que se han mantenido entrevistas especializadas con diferentes agentes políticos y sociales que actúan en la ciudad de forma organizada.

El resultado de estas dos fases permitirá elaborar el diagnóstico sociológico de referencia para la redacción del I Plan de Convivencia de la ciudad, cuya licitación se prevé para antes del verano.

El futuro Plan de Convivencia constituirá el principal marco de actuaciones propuestas por el Ayuntamiento de Pamplona "para mejorar el clima de convivencia de la ciudad".

El plan, además, se apoyará en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que en su objetivo 16, denominado 'Paz, Justicia e Instituciones Sólidas'.