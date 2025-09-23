El Ayuntamiento llama de nuevo a locales y organizadoras de eventos a sumarse al Protocolo ante violencia sexista

PAMPLONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha emplazado de nuevo a locales y organizadoras de eventos a sumarse al Protocolo de prevención y actuación ante la violencia sexista en espacios festivos y de ocio privado, cuando está a punto de cumplirse un año de su actualización.

Según han indicado desde el Consistorio en una nota, este protocolo forma parte de la Estrategia de ciudad 'Pamplona libre de agresiones sexistas' y actualmente están adheridos establecimientos como Infernu, Nafarroa Oinez, Zentral, Iruñea Rock, Herriko Taberna, La antigua Farmacia, Adokin Estafeta y Alegría Taberna. Hay otros 10 locales, festivales o asociaciones pendientes de actualizar o avanzar en la adhesión, un trabajo "necesario porque la adhesión se certifica con una vigencia de dos años tras los que se debe renovar".

Entre junio y agosto, 33 personas han participado en formaciones para hostelería y restauración, pero también lo han hecho perfiles de atención sanitaria o psicosocial en espacio de ocio, como es el caso de psicólogas, trajabadoras sociales o voluntariado del 'punto morado' del Nafarroa Oinez.

El Ayuntamiento de Pamplona ha decidido lanzar una nueva campaña "para avanzar en la extensión de este compromiso en la prevención, atención y sensibilización ante las violencias sexistas para garantizar que los espacios de ocio sean espacios libres de violencia sexista y sobre todo para que quienes trabajan en ellos puedan identificar y sepan actuar ante cualquier agresión que suceda en su entorno".

Existe una web con información sobre el protocolo y los pasos para certificarse a través de la que es posible ponerse en contacto con el Ayuntamiento y solicitar la adhesión, lo que pondrá en marcha el procedimiento.

NUEVAS FORMACIONES EN OCTUBRE

Para quienes tengan interés en participar, en el mes de octubre el Ayuntamiento de Pamplona impartirá dos nuevas formaciones de dos horas cada una de ellas, una para personal de sala, barra, seguridad, etc., y otra para personal titular o responsables de organización.

El equipo técnico del Ayuntamiento, con la asistencia técnica de Idoia Lekue, "garantiza la información y el asesoramiento personalizado a cada local o entidad". Este proceso de adhesión finaliza con la oferta de formación gratuita dos veces al año que deberá realizarse por una, dos o más personas de la entidad según su tamaño.

Con esta adhesión, los locales, discotecas o entidades organizadoras de conciertos "se comprometen a prevenir, informar y cuidar de que sus espacios son espacios seguros y libres de violencia contra las mujeres".

Obtener la certificación significa formar parte de la estrategia 'Pamplona libre de agresiones sexistas', una estrategia coordinada por el Ayuntamiento en colaboración con la ciudadanía, el movimiento feminista, a los que ya se suman locales y bares y discotecas, entidades de hostelería y organización de eventos, conciertos y festivales.

Este protocolo surgió de un proceso participado con entidades, locales y organización del sector que se articuló en el año 2019 y se actualizo en noviembre de 2024 para acoger, entre otros, los cambios legislativos o los horarios de ocio alternativos surgidos tras el COVID.

Los locales y experiencias que se adhieren al protocolo suscriben compromisos de sensibilización (a su clientela, al equipo profesional y a la ciudadanía en general), de coordinación en la atención y respuesta ante situaciones de violencia sexista (aplicando los principios y escenarios del Protocolo); comparten procesos de formación interna, así como otras medidas como la revisión de espacios evitando puntos poco iluminados o inseguros y su propia oferta de ocio.

Las personas que realicen la formación contarán con un valor añadido en su curriculum vitae que "certifica su conocimiento para identificar, abordar y prevenir situaciones de riesgo y responder ante agresiones de diferente gravedad en los espacios de ocio donde trabajan".