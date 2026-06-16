El Ayuntamiento muestra su compromiso con unos Sanfermines "seguros, cívicos y respetuosos con la convivencia"

PAMPLONA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este martes una declaración institucional en la que se muestra el compromiso del Consistorio con "unos Sanfermines seguros, cívicos, accesibles y respetuosos con la convivencia".

En un primer punto, se apuesta por "impulsar, en el ámbito de las competencias municipales y en coordinación con las administraciones competentes, las actuaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente durante todo el año y, especialmente, durante las fiestas de San Fermín, favoreciendo unas condiciones de competencia leal, seguridad jurídica y respeto al espacio público".

En segundo lugar, se acuerda reconocer "la contribución del tejido comercial y empresarial de Pamplona al desarrollo económico y social de la ciudad, así como su papel en la generación de empleo, la prestación de servicios de calidad y la proyección de una ciudad dinámica, atractiva y cohesionada".

En un tercer epígrafe, se apuesta por "reforzar las labores de prevención, vigilancia y supervisión de los espacios e infraestructuras municipales que registran una especial afluencia o intensidad de uso durante las fiestas, al objetivo de garantizar su correcta utilización, preservar la seguridad de las personas y asegurar la adecuada prestación de los servicios públicos".

También se reafirma "la importancia de la coordinación permanente entre Policía Municipal, Policía Foral de Navarra, Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, promoviendo los mecanismos de cooperación necesarios para anticipar riesgos, mejorar la capacidad de respuesta y garantizar la seguridad ciudadana durante los Sanfermines".

Asimismo, se acuerda "fomentar la colaboración entre los cuerpos policiales, los servicios municipales, los agentes económicos y sociales y el conjunto de las administraciones implicadas, con el fin de fortalecer las políticas de prevención, convivencia y seguridad durante las fiestas".

Por último, se muestra "el compromiso del Ayuntamiento de Pamplona con unos Sanfermines seguros, cívicos, accesibles y respetuosos con la convivencia, en los que la protección de las personas, el adecuado uso de los espacios públicos y el desarrollo de la actividad económica conforme a la legalidad, constituyan objetivos prioritarios".