El Ayuntamiento muestra "preocupación" por "la aparente falta de proporcionalidad en la actuación policial" en El Sadar

PAMPLONA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este lunes un acuerdo en el que el Consistorio "manifiesta su honda preocupación ante la aparente falta de proporcionalidad en la actuación policial" en el estadio El Sadar el pasado 21 de febrero.

El acuerdo hace referencia a "los incidentes ocurridos" tras la finalización del encuentro entre el Club Atlético Osasuna y el Real Madrid, que "derivaron en cargas policiales por parte de unidades antidisturbios contra una parte de la afición".

En un primer punto, la Junta de Gobierno Local "lamenta profundamente las escenas vividas en un espacio que debe ser de encuentro, convivencia y disfrute colectivo, y manifiesta su honda preocupación ante la aparente falta de proporcionalidad en la actuación policial, que tuvo como consecuencia que varias personas resultaran heridas".

En un segundo punto, reitera su "compromiso con la promoción de un clima de respeto, convivencia y seguridad tanto en el ámbito deportivo como en el conjunto de la vida pública, entendiendo que los eventos deportivos deben desarrollarse en un entorno de normalidad y sin incidentes que alteren la paz social".

En un tercer epígrafe, solicita "que se lleve a cabo una investigación rigurosa, transparente e independiente de los hechos ocurridos, con el fin de esclarecer lo sucedido, depurar, en su caso, las responsabilidades pertinentes y garantizar que situaciones de esta naturaleza no vuelvan a repetirse".