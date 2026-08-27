El Ayuntamiento de Pamplona abre el plazo de presentación de solicitudes para la venta de castañas asadas en 11 puestos

Archivo - Imagen de un puesto de castañas asadas - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA-CRISTINA NÚÑEZ BAQAUEDANO

PAMPLONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para ocupar diferentes espacios públicos para la venta de castañas asadas en puestos tradicionales.

Estos puestos se instalarán en los meses de otoño e invierno en once ubicaciones de la ciudad. La novedad en los emplazamientos es el puesto de Mercaderes 8, que no se oferta este año, y que vuelve a su lugar en la Plaza Consistorial, junto al número 6.

El plazo de admisión de solicitudes, en cualquiera de los registros municipales, finaliza a las 14 horas del miércoles 9 de septiembre.

Como documentación, junto a la instancia correspondiente, se aportarán documentos que ilustren las características del puesto tradicional (fotografías, croquis, mediciones, etcétera) y planos/croquis con el tamaño en planta de ocupación del puesto y de la zona de clientes.

Las licencias son para la temporada 2026/2027, con una única ubicación por solicitante, pero se contempla una prórroga para tres temporadas más (2027/2028, 2028/2029 y 2029/2030).

Las personas interesadas en prorrogar su licencia para la temporada siguiente, deberán comunicarlo al Ayuntamiento antes del 1 de julio de cada año.

Las personas que resulten adjudicatarias, que no podrán tener deudas con el Ayuntamiento de Pamplona en periodo ejecutivo en el momento de presentar las solicitudes, deberán presentar alta en el IAE, alta en la Seguridad Social en el régimen adecuado, documento acreditativo de tener formación en manipulación de alimentos y seguro de responsabilidad civil con una cobertura mínima de 300.000 euros.

Para la adjudicación se tendrá en cuenta la adaptación de las características del puesto a los puestos tradicionales de castañas, y la superficie ocupada, de forma que no afecte al tránsito peatonal.

Para la ocupación de los puestos tendrán preferencia los adjudicatarios de temporadas anteriores en cada puesto; en el caso de dos o más peticiones para un mismo puesto, se resolverá por criterio de antigüedad en el puesto.

En caso de que ambos tengan la misma antigüedad en el puesto, se resolverá por sorteo. Si algún puesto quedase desierto, podrá ser ofertado en segunda convocatoria. Las tasas del puesto de Landaben estarán sujetas a las del Mercadillo.