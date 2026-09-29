El Ayuntamiento de Pamplona acuerda estudiar e impulsar una tasa turística en Sanfermines

Archivo - Ultimo encierro de los Sanfermines de 2026, a 14 de julio de 2026, en Pamplona, Navarra (España). - Eduardo Sanz Nieto / Europa Press - Archivo

PAMPLONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este martes una declaración por la que acuerda estudiar e impulsar la implantación de una tasa 'turístico-ecológica' en el marco de las fiestas de San Fermín.

Se trata de una declaración que ha presentado Contigo-Zurekin y que ha sumado el apoyo de EH Bildu y PSN, mientras que UPN y PP han votado en contra y Geroa Bai se ha abstenido.

La declaración pide impulsar esta tasa "en el estricto marco" de las competencias de Ayuntamiento, "con el fin de destinar su recaudación a la sostenibilidad ambiental, la limpieza, la seguridad y la gestión de residuos, garantizando así la viabilidad y calidad de la fiesta a futuro". "Dicha inversión tendrá un destino preferente en el Casco Viejo de la ciudad. Dicha tasa debería ir asociada a propiciar un menor uso del coche privado de quienes nos visitan, y que genera las principales emisiones de efecto invernadero, pudiéndose concretar en una tarifa especial de San Fermín y toda la zona de estacionamiento regulado, dejando exento al vecindario de Pamplona que disponga de tarjeta de aparcamiento", recoge el texto aprobado.

La declaración incluye otro apartado por el que se insta al Gobierno de Navarra a regular una tasa turística para Navarra que sea de gestión y recaudación directa por parte de las entidades locales que decidan aplicarla en sus respectivos territorios.

Este apartado ha contado con el apoyo de EH Bildu y Contigo-Zurekin, mientras que UPN y PP han votado en contra y PSN y Geroa Bai se han abstenido.