El Ayuntamiento de Pamplona acuerda formar y capacitar a los profesionales municipales en la prevención del suicidio

PAMPLONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Asuntos Ciudadanos del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado una declaración institucional este martes, con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, en la que acuerda trabajar, junto con el resto de entidades e instituciones públicas, formando y capacitando a la sociedad en general, y formando a los profesionales municipales en particular.

En un segundo punto, apuesta por seguir trabajando en coordinación con Napresui, la Comisión interdepartamental de Coordinación para la Prevención y Atención de las Conductas suicidas del Gobierno de Navarra.

En tercer lugar, acuerda colaborar en la Estrategia de Prevención y Atención a las Personas con Conductas Suicidas en Navarra que será aprobado este trimestre por el Gobierno de Navarra. Por último, acuerda iluminar la fachada del Ayuntamiento de color naranja, con motivo de la conmemoración del Día por la Prevención del Suicidio.