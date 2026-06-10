El Ayuntamiento de Pamplona acuerda por unanimidad crear en junio una mesa de trabajo sobre Erripagaña

PAMPLONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este miércoles por unanimidad una declaración presentada por EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin para la creación de una mesa de trabajo sobre Erripagaña.
En concreto, se acuerda crear este mes de junio una mesa de trabajo con el objetivo de incorporar todas las propuestas que los diferentes grupos municipales tengan respecto al futuro de Erripagaña. Otro objetivo de la mesa será debatir sobre las propuestas recogidas "con el mayor consenso posible".
También se ha acordado trasladar su resultado al resto de los cuatro ayuntamientos "para buscar una solución común y compartida respecto al futuro de Erripagaña en el marco de su Consejo Intermunicipal, creado en 2016 entre los cuatro ayuntamientos con este fin y que estará abierto a la participación ciudadana".