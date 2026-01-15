El Ayuntamiento de Pamplona amplía en dos plazas la oposición de técnico de traducción al euskera convocada en octubre

PAMPLONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona amplía en dos plazas la oposición de personal técnico de traducción al euskera al servicio del Ayuntamiento de Pamplona y sus organismos autónomos convocada el pasado octubre.

En total, el procedimiento contará con cuatro plazas, dos en turno libre y dos en turno de promoción. Son plazas de régimen funcionarial A para las que se exige un grado de conocimiento de euskera de nivel C1, EGA o equivalente.

La convocatoria está pendiente de publicación en el BON, momento en el que se iniciará un nuevo plazo de 20 días para la presentación de solicitudes de quienes quieran sumarse a este procedimiento selectivo.

Las personas que hubiesen presentado instancia en el plazo inicial habilitado para ello no deberán volver a presentar solicitud, sino que se tendrá por recibida. Las personas que se incluyan en el nuevo plazo deberán cumplir los mismos requisitos de la convocatoria inicial.

Las solicitudes para este nuevo plazo se deberán presentar de forma telemática a partir del día siguiente a la publicación en el BON, y hacerlo a través de la reseña que se podrá encontrar en la web municipal www.pamplona.es en el espacio dedicado al 'Empleo público'.

La tasa a abonar en concepto de derechos de examen y formalización del expediente seguirá siendo de 25,50 euros. La oposición consiste en tres pruebas, dos prácticas y una teórica. La primera prueba será práctica, tendrá tres ejercicios que deberán ser realizados en un máximo de tres horas y se podrá obtener una puntuación máxima de 60 puntos.

La segunda prueba será práctica también y consistirá en un ejercicio de interpretación simultánea del euskera al castellano que se deberá realizar en el tiempo máximo de quince minutos (en esta prueba se podrá obtener una puntuación máxima de 30 puntos). La tercera prueba, de carácter teórico, constará de dos ejercicios, con una pausa entre ellos, que podrán sumar hasta 60 puntos.

La mayoría de las pruebas se realizarán con ordenador con el corrector ortográfico desactivado, que aportará el Ayuntamiento. Se exceptúan del uso del ordenador la segunda prueba y el segundo ejercicio de la tercera prueba.

En todos los ejercicios y en todas las pruebas quedarán eliminadas las personas aspirantes que no obtengan la mitad de la puntuación máxima asignada a cada ejercicio o prueba.